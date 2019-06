Neue Trikots: In diesen Farben bestreitet der OFC die neue Saison

Zum Saisonauftakt präsentieren sich die Offenbacher Kickers in ihren neuen Trikots. 800 Fans waren beim ersten offiziellen Training dabei.

Offenbach - Die Offenbacher Kickers (OFC) präsentierten am Mittwochabend im Sparda-Bank-Hessen-Stadion ihre neuen Trikots vor 800 Fans. In dieser Saison werden die Kickers zuhause ganz in rot und auswärts ganz in schwarz spielen.

Kickers Offenbach: Neue Trikots und Mannschaft vorgestellt

Die leuchtenden Linien der neuen Trikots ziehen sich mit den Worten "OFC 1901" über Brust und Ärmel. Bei den Trikots darf das Kickers-Emblem auf der Brust, der "Nike-Swoosh" sowie das "Kult-sind-wir"-Logo als Applikation natürlich nicht fehlen. "Der Schriftzug Offenbach, der erstmals auf die obere Hälfte der Rückseite gedruckt wird, zeigt die Vereinszugehörigkeit nun dort an, wo sie hingehört – an erster Stelle", so der OFC auf seiner Webseite. Die neuen OFC-Trikots sind übrigens ab sofort im offiziellen Kickers-Fanshop, sowie online, erhältlich.

EVO bleibt weiterhin OFC-Hauptsponsor

Die Energieversorgung Offenbach (EVO) bleibt weiterhin OFC-Hauptsponsor. Der Vertrag wurde um ein weiteres Jahr bis Ende Juni 2020 verlängert. "Die EVO ist seit Jahren ein verlässlicher und treuer Partner für den OFC. Das ist eine im Fußball außergewöhnliche Partnerschaft, die ihresgleichen sucht", sagte Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori.

Neben den neuen Outfits wurde auch die Mannschaft vorgestellt und die Neuzugänge in kurzen Interviews unter die Lupe genommen.

Erstes OFC-Testspiel gegen FSV Groß-Zimmern

Ernst wird es für den OFC erst am kommenden Samstag. Dann treten die Kickers in einem Testspiel gegen die Mannschaft des FSV Groß-Zimmern an - gekleidet in schwarz, denn die Kickers sind in Groß-Zimmern zu Gast. Der Verein feiert aktuell sein 100-jähriges Jubiläum.

