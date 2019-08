Schikora erzielt in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer in Freiburg

Als die fünfminütige Nachspielzeit im Freiburger Möslestadion fast abgelaufen war, erinnerte sich Kickers Offenbachs Marco Schikora noch einmal an die Worte von Daniel Steuernagel.

Freiburg – „Unser Trainer hat gefordert, dass wir viel flanken“, sagte der Rechtsverteidiger, der bis dahin allerdings selten am gegnerischen Strafraum aufgetaucht war. In der fünften Minute der Nachspielzeit hatte er aber genug Platz und schlug den Ball auf den langen Pfosten. Er wurde länger, und länger und zappelte plötzlich im Netz. Der Rest war Jubel pur.

Die OFC-Spieler mobilisierten die letzten Kräfte und rannten zu Schikora. Auch Dominik Draband eilte aus seinem Tor in die gegnerische Hälfte und wirkte dabei sichtlich erleichtert. Sein Patzer hätte die Kickers fast den Sieg gekostet, doch Schikora bescherte ihnen in einer verrückten Partie noch einen glücklichen 2:1 (0:0)-Erfolg beim SC Freiburg II. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist der OFC nun Vierter der Fußball-Regionalliga Südwest, bis zu einem Spitzenteam fehlt aber noch ein bisschen.

OFC: Steigerung ist nötig

„Souverän war das nicht, auf uns wartet noch viel Arbeit“, gab Sportdirektor Sead Mehic zu, „solche Spiele muss man aber auch gewinnen. Es freut mich für Dominik, der ein gutes Spiel gemacht hat und dann so einen Ausgleichstreffer kassiert. Es freut mich auch, dass wir wieder ein Tor nach einem Standard erzielt haben, aber spielerisch müssen wir uns steigern.“ Steuernagel sah das ähnlich. Er lobte die „Willensleistung“ des Teams, sah aber auch die Mängel: „Wir haben viel investiert, aber inhaltliche Fehler gemacht. Mit mehr Ballbesitz wäre es leichter gewesen. In der zweiten Hälfte war es besser.“

Steuernagel vertraute exakt der gleichen Startelf wie beim 2:0-Auftaktsieg gegen Ulm. Und der OFC begann ähnlich engagiert wie vergangenen Montag, störte extrem weit in der Freiburger Hälfte und hatte die ersten beiden guten Szenen der Partie. Erst schoss Maik Vetter den Ball übers Tor (4.). Kurz darauf erlief Mittelstürmer Moritz Reinhard einen langen Pass, setzte sich dann an der Grundlinie durch und kam im Strafraum zu Fall (6.). Schiedsrichter Fabian Knoll hatte aber gute Sicht und zeigte sofort Weiterspielen an. In der 13. Minute zog dann Vetter Richtung Tor. Er wurde gestoppt, aber der Ball landete bei Daghfous, der sofort abzog. Der Ball rauschte rechts am Tor vorbei (13.). Das war es dann aber auch mit dem Anfangselan der Kickers. Die junge Freiburger Mannschaft (Trainer Christian Preußer musste sogar noch vier Spieler an die Profis abgeben) kam nun immer besser ins Spiel, auch weil der OFC zwischen Abwehr und Mittelfeld Lücken offenbarte, die der SC geschickt nutzte. „Unsere Außenverteidiger standen in der ersten Hälfte zu tief“, analysierte Steuernagel. Aber auch auf anderen Positionen gab es Probleme. Der Trainer reagierte früh im zweiten Durchgang, nahm Linksaußen Daghfous und Mittelstürmer Andis Shala („Beide sind körperlich noch nicht bei 100 Prozent“) raus und brachte den Ex-Freiburger Manolo Rodas sowie Luka Garic. Der OFC kam nun etwas besser ins Spiel, die Führung fiel jedoch quasi aus dem Nichts - nach einem Freistoß: Richard Weil brachte den Ball in den Strafraum, wo sich Moritz Reinhard davonstahl und einköpfte - 0:1 (74.). Sein zweites Tor im zweiten Saisonspiel. Doch Freiburg schlug kurz vor Ende der regulären Spielzeit zurück - mit Hilfe von Draband, der außerhalb des Strafraums nicht den Ball wegschlug, sondern Richtung Seitenlinie dribbelte. Kevin Schade eroberte das Leder und schlenzte es ins Tor - 1:1 (85.). „Von fünf Versuchen geht der einmal rein“, ärgerte sich Draband, nahm die Schuld aber auf sich: „Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, beim nächsten Mal haue ich den Ball weg.“ Steuernagel nahm den Torwart in Schutz: „Fehler passieren. Dominik hat davor fast alles richtig gemacht.“

OFC: Siegtorschütze erleichtert

Dank Schikora blieb der Patzer des OFC-Schlussmanns ohne Folgen. „Als der Freiburger Torwart hochsprang, sah ich, dass der Ball reingehen könnte“, so Draband. „Wahnsinn.“ Der Siegtorschütze zeigte sich ebenfalls erleichtert: „Wir hatten Glück im Unglück. Defensiv stehen wir ganz gut, spielerisch kann nach zwei Partien noch nicht alles klappen“, sagte Schikora und ergänzte lächelnd mit Blick auf Draband: „Er muss mir nun ein Essen ausgeben, mindestens drei Gänge.“

