Personalentscheidungen beim OFC rücken näher

Dominic Stumpf künftig im OFC-Marketing aktiv © Karim El Boujdaini

Sportlich geht es für die Offenbacher Kickers in dieser Saison der Fußball-Regionalliga Südwest um praktisch nichts mehr. Umso interessanter sind die Personalplanungen auf der Führungsebene, die Suche nach einem Geschäftsführer und dem Trainer.

Offenbach – Das vorletzte Heimspiel der Saison am Samstag (14 Uhr) wird das erste, in dem sportlich für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach komplett die Luft raus sein wird. Und das ausgerechnet gegen den TSV Steinbach Haiger, der selbst noch mittendrin ist im Aufstiegsrennen. Dennoch müht sich Trainer Alfred Kaminski, die Spannung hoch zu halten und die Erwartungshaltung an die Spieler zu schüren. „Es geht schließlich auch um Prämien“, sagt der 59-Jährige.

Hinter den Kulissen verdichtet sich derweil, dass die Kickers-Führung schon bald die offenen Stellen in der sportlichen Verantwortung schließen will. Das Getuschel über Namen ist wie immer groß. Offiziell äußern will sich derzeit niemand aus dem Präsidium und Aufsichtsrat. Nur so viel ist klar: Die Besetzung des Geschäftsführerpostens ist keine Frage von Wochen mehr, sondern von Tagen. Immerhin ist nach Informationen unserer Zeitung klar, dass ein kolportiertes Interesse am aktuellen Sportlichen Leiter des Ligarivalen FSV Frankfurt, Thomas Brendel, nicht mehr als ein Gerücht ist.

Die Vorgabe der Verantwortlichen um Präsident und Aufsichtsratsboss Joachim Wagner ist klar umrissen: Erst soll ein Geschäftsführer her, der dann die Suche nach einem Trainer forcieren soll. Entsprechend vage sind daher auch die Gerüchte um Jochen Seitz, der nach sieben Jahren beim bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg seinen Abschied angekündigt hat, um sich neu zu orientieren. Beiderseitiges Interesse ist verbrieft, aber solange der neue Geschäftsführer nicht fix ist, eben auch nicht mehr.

Fest steht dagegen, dass ein neuer Mann fürs Marketing gefunden ist. Dominic Stumpf, Sohn des früheren Offenbacher Profis Reinhard Stumpf, soll den Bereich mit abdecken, den noch bis Ende Mai Sebastian Kunkel (künftig in gleicher Position bei Viktoria Aschaffenburg) begleitet.

Der 36-jährige Stumpf war zuletzt Geschäftsstellenleiter beim Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena, besitzt den Trainer-A-Schein, arbeitete als Jugendtrainer (u. a. beim FSV Zwickau), aber auch schon als Videoanalyst und Scout. In diesen Funktionen sammelte er Auslandserfahrungen bei Klubs in Saudi-Arabien, etwa Al Hilal oder Al Shabab, in denen sein Vater verantwortlich war.