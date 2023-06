Pfeiffer soll Kickers Offenbach vorne „auf neues Level heben“

Von: Christian Düncher

Irwin Pfeiffer, Zugang aus Halberstadt, ist „sehr froh, beim OFC unterschrieben zu haben. Der Verein ist etwas ganz Besonderes und die Fans sind der Wahnsinn.“ © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat den ersten Zugang für die Offensive präsentiert. Irwin Pfeiffer (24) kommt von Germania Halberstadt.

Offenbach – Ein einst begehrtes Talent soll dem Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach dabei helfen, in der Offensive wieder mehr Gefahr auszustrahlen. Wie der OFC mitteilte, wechselt Irwin Pfeiffer (24) an den Bieberer Berg. Er ist nach Rückkehrer Sascha Korb (VfR Aalen) sowie den aus der U21 beförderten Marcel Jonetzko (Tor) und Dino Kurbegovic (Innenverteidigung) der vierte Zugang für die kommende Saison.

Pfeiffer spielte von der U12 bis zur U23 für den FC St. Pauli und danach zwei Jahre für Hertha BSC II. Nach den Stationen FC Teutonia Ottensen und SV Straelen war er in der vergangenen Saison für Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost aktiv (18 Spiele, drei Tore). „Mit Irwin bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler“, sagt Christian Hock, der Geschäftsführer Sport des OFC. Der gelernte Linksaußen kann vorne alle Positionen spielen. Laut Hock hat er „eine sehr gute Technik“, ist stark im Eins-gegen-Eins, verfügt über ein hohes Tempo „und wird uns hoffentlich im Bereich Torausbeute und Torvorbereitung auf ein neues Level heben können.“

Bei seinen vorherigen Stationen gelang ihm das nur bedingt: In 93 Regionalliga-Einsätzen in den Staffeln Nordost, Nord und West erzielte er elf Tore und bereitete drei vor. Am besten lief es für Pfeiffer in der U19-Bundesliga, wo er in 44 Spielen für den FC St. Pauli zehnmal traf und sechs Torvorlagen beisteuerte. Danach „sind viele Bundesligisten auf mich aufmerksam geworden“, berichtete er im November 2020. Die Karriere geriet jedoch ins Stocken. Zwischenzeitlich träumte er vom Wechsel ins Ausland, spielte in der Schweiz und Schottland vor. Nun will er sich in Offenbach beweisen. „Ich bin sehr froh, beim OFC unterschrieben zu haben. Der Verein ist etwas ganz Besonderes und die Fans sind der Wahnsinn. Ich möchte meine Torgefahr, meine Schnelligkeit und meinen Spielwitz in jedem Spiel unter Beweis stellen und gebe 100 Prozent für den OFC.“

