U19 des OFC im Pokal zu Hause gegen Gladbach

Offenbach – Gegen wen die U19-Fußballer der Offenbacher Kickers am 11. August in das Abenteuer Bundesliga starten, ist noch offen. Dafür steht fest, auf wen der Aufsteiger und Hessenpokalsieger in der ersten Runde des DFB-Pokals (wohl am 31.

August) trifft: Die Auslosung bescherte den Kickers ein Heimspiel – gegen den Nachwuchs des Erstligisten Borussia Mönchengladbach, vergangene Saison Fünfter der U19-Bundesliga West. „Das ist eine super Sache für uns. Wir werden kommende Saison jedes Spiel genießen“, sagte OFC-Trainer Steven Kessler. cd.