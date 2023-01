Prellung verhindert Simons’ Einsatz

Von: Jörg Moll

Teilen

Der Kapitän ist wieder da: Sebastian Zieleniecki (Mitte) bringt sich in der Wintervorbereitung „super ein“, so Trainer Ersan Parlatan. Testspieler Manuel Simons (links) bis zu seiner Verletzung auch. © Hübner

Coach Ersan Parlatan ist mit der ersten Trainingswoche bei Regionalligist Kickers Offenbach zufrieden. Am Samstag steht das erste Testspiel an.

Offenbach – Es ist ein Test mit womöglich ungleichen Voraussetzungen: Mit dem Spiel gegen Nordost-Regionalligist Rot-Weiß Erfurt beendet Kickers Offenbach am Samstag (14 Uhr) in Jügesheim die erste Woche der Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Regionalliga Südwest. Während Erfurt bereits am Freitag in die Saison starten sollte, aber witterungsbedingt nicht konnte, haben die Kickers gerade erst begonnen, die Intensität wieder hochzufahren.

Für Ersan Parlatan ist das kein Problem. „Wir nehmen das Spiel ernst, es ist für jeden die Chance, sich zu zeigen“, betont der OFC-Trainer, der allerdings auf zwei Akteure verzichten muss. Christian Derflinger plagt ebenso eine Prellung am Fuß wie Testspieler Manuel Simons. „Das ist schade, dass er nicht spielen kann“, meint Parlatan. Er hatte dem Angreifer vom rheinland-pfälzischen Oberligisten FV Engers im Training gute Leistungen bescheinigt. Der 22-Jährige, der vor einem Jahr noch in der Bezirksliga spielte, habe im Spiel mit Ball gute Ansätze gezeigt, sei forsch und unbekümmert aufgetreten und habe in der Offensive frischen Wind reingebracht. Was ihm verwehrt bleibt, ist die Chance, sich im Wettkampf gegen einen ambitionierten Gegner zu zeigen. „Wir werden intern besprechen, wie es mit ihm weiter geht“, kündigt Parlatan an. Und so werden am Samstag – witterungsbedingt aller Voraussicht nach auf Kunstrasen – lediglich zwei neue Gesichter zu sehen sein. In Roko Mrvelj und Samuel Puth (beide 18 Jahre) dürfen sich zwei Mittelfeldspieler aus der eigenen U19 zeigen. Parlatan will allen Spielern maximal 45 Minuten Einsatzzeit geben, um die Belastung nach der ersten Woche zu steuern. In den ersten beiden Tagen hatte er bewusst große Spielformen gewählt, um die Mannschaft nach vier Wochen wieder ins Laufen zu bringen und die Intensität zu steigern. Gegen Ende der ersten Trainingswoche kamen dann weitere Trainingsinhalte hinzu, vor allem das Spiel gegen den Ball.

Alles in allem zeigt sich der Kickers-Coach mit den Eindrücken der ersten Woche zufrieden. „Die Jungs ziehen gut mit, die Intensität ist hoch.“

Positiv stimmt ihn zudem, dass Sebastian Zieleniecki, der in der Hinrunde zum ersten Mal in seiner Zeit in Offenbach verletzungsbedingt fehlte, wieder altbekannte Qualitäten zeigen kann. „Er ist komplett fit, bringt sich super ein“, lobt der OFC-Coach den Innenverteidiger, dessen letztes Pflichtspiel am 26. Oktober (2:0 beim VfB Stuttgart II) das erste unter der Regie von Parlatan war. Im letzten Punktspiel vor der Winterpause (1:0 gegen Rot-Weiß Koblenz) hatte Zieleniecki bereits wieder im Kader gestanden.

Positiv spricht Parlatan auch über einen möglichen Winterzugang, der aber weiterhin nicht perfekt ist: Sascha Korbs Wunsch, nach Offenbach zurückzukehren, bleibt bislang ein Wunsch. Parlatan macht aber deutlich, dass er sich den 29-Jährigen gut im eigenen Kader vorstellen kann. „Er ist ein interessanter Spieler mit Bindung zu Offenbach. Er hätte einen Mehrwert für uns mit seiner Mentalität und seiner Intensität im Spiel, er wäre eine Bereicherung“, lobt der 45-Jährige den zentralen Mittelfeldspieler, der trotz Vertrag bis Juni seine Absicht zum Wechsel beim Regionalligarivalen VfR Aalen längst hinterlegt hat. Streitpunkt bleibt weiterhin die Modalität des Transfers. Die insolventen Aalener fordern eine Ablöse, die der OFC nicht bereit ist zu zahlen.

Von Jörg Moll