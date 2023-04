„Wie eine Schülermannschaft“: Kickers Offenbach fällt wie ein Kartenhaus zusammen

Von: Christian Düncher

Der „unterirdische“ Auftritt von Kickers Offenbach in Fulda wirft Fragen auf. Nach 1:0-Führung verteidigt der OFC „wie eine Schülermannschaft“ und verliert 1:3.

Offenbach – Seit fast neun Jahren spielt Maik Vetter inzwischen für Kickers Offenbach. Aber sogar der dienstälteste Akteur des Fußball-Regionalligisten vermittelte unmittelbar nach der 1:3 (1:3)-Pleite bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz den Eindruck, einen ähnlich erschreckenden Auftritt schon lange nicht mehr erlebt zu haben. Als „kickers-unwürdig“ bezeichnete der 31-jährige Mittelfeldspieler sowie Publikumsliebling die Darbietung. Diese sei so „beschämend“ gewesen, dass man sich dafür „entschuldigen“ müsse.

Dabei wollten die Kickers in Fulda eigentlich Wiedergutmachung für das magere 0:0 gegen Kassel leisten und diejenigen, die sie im Kampf um den Aufstieg bereits abgeschrieben hatten, eines Besseren belehren. So hatte es zumindest Angreifer Philipp Hosiner stellvertretend fürs gesamte Team auf der Pressekonferenz vor der Partie angekündigt. Doch zum wiederholten Mal ließ der OFC einen Patzer von Tabellenführer Ulm auf geradezu fahrlässige Weise ungenutzt.

Zum Haareraufen: Der OFC lieferte in Fulda nach 1:0-Führung einen unerklärlichen Auftritt ab und vergab die nächste Ulmer Steilvorlage. © hübner

Kickers Offenbach gegen Fulda: „Leistung unerklärlich“

„Wir hatten die drei Punkte auf dem Silbertablett“ sagte Geschäftsführer Matthias Georg mit Blick auf die 1:0-Führung durch das erste Saisontor von Winterzugang Mike Feigenspan (23.). Der agile Rafael Garcia hatte die Vorarbeit geleistet. Bis auf diese zwei Akteure hätten alle anderen Offenbacher „unterirdisch“ gespielt, urteilte der OFC-Funktionär.

„Die Leistung ist unerklärlich“, sagte Georg. Das Team sei nach dem 1:1 (30.) „wie ein Kartenhaus zusammengefallen“. Der OFC kassierte drei Gegentreffer innnerhalb von sieben Minuten – durch die ehemaligen Offenbacher Marius Löbig (2) und Moritz Reinhard: „Das darf einer so erfahrenen Mannschaft nicht passieren, auch wenn es ein paar Umstellungen gab.“ Insgesamt waren es sechs und nach 20 Minuten musste die ohnehin neu formierte Dreierkette in der Abwehr abermals umgebaut werden. Jakob Zitzelsberger, der für den erkälteten Maximilian Rossmann in die Anfangself gerutscht war, agierte von Beginn an verunsichert, sah früh Gelb und wurde ausgewechselt.

Kickers Offenbach gegen Fulda: Auch Routiniers spielen schlecht

Für ihn kam in Jost Mairose ein gelernter Mittelfeldspieler. Er übernahm den Part rechts in der Abwehr (wie unter anderem schon im Trainingslager), Jayson Breitenbach rückte dafür auf die linke Seite. Fortan herrschte hinten heilloses Durcheinander. Auch die Routiniers ließen sich anstecken. „Das mit den Umstellungen zu erklären, wäre zu einfach und ein Alibi“, stellte Trainer Ersan Parlatan klar. „Teilweise sah es so aus, als ob die Spieler überfordert gewesen wären.“ Profis wohlgemerkt – gegen Feierabendkicker. Parlatan legte nach: „Wir haben verteidigt wie eine Schülermannschaft.“ Zudem habe er „Konzentration, Ernsthaftigkeit und Professionalität“ vermisst. Das ist ein vernichtendes Urteil für ein Team, das um den Aufstieg mitspielen soll.

Ratlosigkeit: OFC-Chefcoach Ersan Parlatan (stehend) und sein Team suchen nach Erklärungen. © hübner

Auch Georg zeigte sich verwundert. „Nach dem 1:1 gingen bei allen die Köpfe runter“, obwohl es keinen Anlass gegeben habe, verunsichert zu sein. Mangelnde Einstellung wollte er keinem vorwerfen. Einige sind der Situation aber offenbar mental nicht gewachsen, andere haben ihren Zenit überschritten oder sind schlichtweg nicht in der Lage, mehr zu leisten. Im Kader gibt es gleichwohl einiges an individueller Klasse, aber es hapert an Ausgewogenheit: Reichlich Achter, jedoch niemand, der als alleiniger Sechser agieren könnte. Nur ein gelernter Linksverteidiger, jedoch drei zentrale Abwehrspieler, die so gut sind, dass man keinen draußen lassen möchte und daher im 3-5-2 agiert, obwohl es eigentlich an Schienenspielern hapert.

Präsident von Kickers Offenbach unzufrieden

Ändern lässt sich am Kader in den verbleibenden Spielen nichts mehr, aber an der Einstellung. Und die ist bekanntlich oft wichtiger als jede Taktik. An Erfahrung hapert es ebenfalls nicht. „Wir spielen ja nicht mit 17-, 18- oder 19-Jährigen, sondern mit gestandenen Männern, die teilweise schon höherklassig aktiv waren“, betont Parlatan. Georg will die Spieler noch mehr in die Pflicht nehmen. „Intern müssen wir einiges aufarbeiten“, sagte er. Immerhin: Den Spielern scheint das ebenfalls bewusst zu sein. Vetter regte eine Aussprache an, bei der es „auch mal knallen“ müsse.

Er sei „selbstverständlich auch unzufrieden“, stellte OFC-Präsident Joachim Wagner klar. „So dürfen wir uns als Kickers Offenbach auf keinen Fall präsentieren.“ In Anbetracht der aktuellen Situation wolle er aber vorerst nicht mehr sagen. (Christian Düchner)

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Kickers Offenbach 3:1 (3:1) Fulda: Zapico - Gaudermann, Grösch, Frey, Garic (46. Göbel), Schaaf, Ganime - Owusu (85. Duran), Pomnitz (85. Fuchs), Löbig (51. Fabinski) - Reinhard (71. Ziga) K. Offenbach: Richter (Note: 4) - Breitenbach (4,5), Zieleniecki (5), Zitzelsberger (6; 21. Mairose/6; 46. Saric/5) - Moreno (4,5), Vetter (4; 65. Hosiner), Jopek (5), Mesanovic (4,5; 46. Derflinger/3,5), Garcia (2,5) - Hermes (4,5; 46. Bozic/5), Feigenspan (3) SR: Tobias Huthmacher (Sigmaringen) - Z: 2425 - Tore: 0:1 Feigenspan (23.), 1:1 Löbig (30.), 2:1 Reinhard (34.), Löbig (37.) - Gelbe Karte: Frey / Zitzelsberger (3), Zieleniecki (4), Breitenbach (4), Feigenspan (1), Bozic (3)

