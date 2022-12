Reifer, aber trotzdem noch jugendlich-frech

Von: Jörg Moll

Teilen

„Meinen linken Fuß kann ich noch verbessern“: Jakob Lemmer (Mitte), mit acht Toren und vier Vorlagen erfolgreichster Offensivspieler des OFC, erzielte beim 2:1 in Bahlingen sogar einen Treffer mit seinem schwächeren Fuß. © Hübner

Spiele zwischen Kickers Offenbach und dem FC Rot-Weiß Koblenz kennt Jakob Lemmer aus beiden Perspektiven. Am Samstag will er mit dem OFC den ersten Sieg in diesem Jahr gegen die Rheinländer schaffen.

Offenbach – Für die Offenbacher Kickers geht am Samstag (14 Uhr) mit dem letzten Regionalliga-Punktspiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz ein Jahr zu Ende, das mit einer großen Enttäuschung gegen eben jene Rheinländer begann, einen verpassten Aufstieg und einen großen Höhepunkt (Hessenpokalsieg) bescherte und einen großen Umbruch im Sommer. Dem folgte eine zweite Jahreshälfte, die so typisch ist für Offenbach:

Die riesige Euphorie wich schnell Enttäuschung. Weil es anfangs gar nicht rund lief und schnell ein mittlerweile schwer wiegender Rucksack in Form eines großen Rückstandes auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 angehäuft war. Einer der wenigen, der über jede Kritik erhaben ist, ist Jakob Lemmer.

Der 22-Jährige, vor der Saison nach einer einjährigen und ziemlich lehr- und erfolgreichen Leihe zum FC Rot-Weiß Koblenz zurückgekehrt, hat sich zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt, kam in allen 20 Pflichtspielen zum Einsatz. Der Rechtsaußen, unter Trainer Alexander Schmidt auch als Mittelstürmer eingesetzt, ist mit acht Toren bester Schütze der Kickers in der Regionalliga – und mit vier Vorlagen gemeinsam mit Björn Jopek auch noch bester Vorbereiter. Kein Wunder, dass er persönlich ein absolut positives Fazit des Jahres 2022 zieht: „Ich bin froh darüber, wie es gelaufen ist. Es ist meine erfolgreichste Saison“, sagt er.

Das Jahr in Koblenz hatte ihm sichtlich geholfen. Dort hatte er unter dem früheren Kickers-Profi Heiner Backhaus 35 Partien absolviert (6 Tore/6 Vorlagen) – und unter anderem auch beim 1:0-Sieg im Februar in Offenbach mitgewirkt. Im Sommer kehrte er absprachegemäß, aber durchaus im Ungewissen über die eigene Position, an den Bieberer Berg zurück. „Das war schon eine Umstellung“, räumt Lemmer ein: „Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mithalten kann.“

Lemmer ist gerade in der Offensive eine Bank beim OFC, lieferte am konstantesten Leistung und Zählbares, wird häufig gesucht als Zielspieler. „Ich versuche, mich einfach auf die Aufgabe zu konzentrieren, über Kampf und Laufbereitschaft ins Spiel zu finden“, erklärt er: „Und ich merke, dass ich ruhiger vor dem Tor geworden bin.“ Gleichzeitig weiß er, dass er noch viel verbessern kann, etwa den linken Fuß besser und präziser einzusetzen. „Durch die Erfahrung kommt eine gewisse Reife ins Spiel, aber ich versuche gleichzeitig, auch das Jugendlich-Freche nicht zu verlieren“, erklärt der gebürtige Gießener, der seit der U17 für die Kickers aktiv ist.

Keinen Gedanken verschwendet er aktuell an die Zukunft, auch wenn sein Vertrag im Sommer endet. „Ich beschäftige mich mit dem Moment, der Gegenwart, fokussiere mich darauf“, betont er. Und in der hat er ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen endlich wieder gegen Koblenz gewinnen.“

Zweimal in diesem Jahr hieß es 0:1 aus Offenbacher Sicht, einmal mit Lemmer im jeweiligen Trikot. „Für Vereine wie Koblenz sind das Highlightspiele der Saison, da gibt jeder in der Trainingswoche vorher noch ein paar Prozent mehr“, weiß er. Und er kennt auch die Offenbacher Perspektive in solchen Spielen: „Wir wissen, dass es eklig wird. Wir müssen die gleichen Prozente rausholen wie Koblenz. Es wird sehr wichtig sein, mit einem Sieg in die Pause zu gehen.“ Und dann, da ist sich der große Gewinner der Kickers im ersten Halbjahr sicher, geht noch was in dieser Regionalliga-Runde: „Die Pause wird uns guttun, und dann wollen wir versuchen, den Rückstand noch aufzuholen.“

Von Jörg Moll