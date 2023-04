„Riesen Respekt“ vor Kickers Offenbachs Maik Vetter

„Es hat Spaß gemacht“: Maik Vetter (Mitte, gegen Fanol Perdedaj/links und Mart Ristl) absolvierte in Homburg seinen ersten Einsatz in der Startelf seit dem 7. Oktober (3:0 gegen Walldorf). © Hübner

Verletzungen hatten dafür gesorgt, dass Maik Vetter, Publikumsliebling beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, zuletzt selten bis gar nicht auf dem Platz stand. Mit einer starken Leistung in Homburg brachte er sich nun aber wieder in Erinnerung und ist bereit fürs Heimspiel gegen Kassel.

Offenbach – Es ist eine statistische Randnotiz, aber eine, die doch etwas aussagt über Maik Vetter. Mit 229 Einsätzen ist der Dauerbrenner der Offenbacher Kickers seit dem 1:1 beim FC Homburg am Samstag in den Top ten der Akteure in jener vierthöchsten Spielklasse vertreten.

Johannes Reichert führt diese Wertung an. Der Kapitän des Spitzenreiters SSV Ulm 1846 ist bis dato 323 Mal in der Südwest-Gruppe aufgelaufen. Kevin Lahn (272/zuletzt TSV Steinbach Haiger) und der frühere Offenbacher Daniel Endres (266/zuletzt FSV Frankfurt) folgen in dieser Statistik, in der Vetter vermutlich längst zum Vierten (Marcel Carl/244/FC Astoria Walldorf) aufgeschlossen hätte. Wenn ihn nicht eine in seiner bisherigen Karriere beispiellose Verletzungsserie ziemlich ausgebremst hätte.

„Ehrlich gesagt war 2022 ein scheiß Jahr“, sagte Vetter. Am 11. Februar 2022 zog er sich einen Adduktorenabriss zu, verpasste 14 Pflichtspiele, ehe er am letzten Spieltag der vergangenen Saison sein Comeback feierte. Kaum genesen, verletzte er sich im September erneut, dieses Mal war es ein Bänderriss im Sprunggelenk. Es folgten drei Einsätze unter Alfred Kaminski, unter anderem beim KSV Hessen Kassel (1:0), eben jenem Gegner, der am Mittwoch (19 Uhr) in Offenbach zu Gast ist. Dann schlug das Verletzungspech erneut zu: Zehenbruch. Wieder sechs Spiele, in denen der dienstälteste Offenbacher Profi, der seit 2014 und vorerst noch bis Juni dieses Jahres bei den Kickers unter Vertrag steht, zum Zuschauen gezwungen war. Auch 2023 fehlte er in den ersten drei Partien angeschlagen, kam erst beim 2:1 gegen die TSG Balingen zu einem ersten Kurzeinsatz.

Umso bemerkenswerter war nun, wie er seine erste Partie über 90 Minuten in diesem Jahr meisterte. „Es hat Spaß gemacht“, sagte der 31-Jährige, der an der Seite von Jost Mairose im zentralen defensiven Mittelfeld agierte und nach dem Verfolgerduell konstatierte: „Es war ein gutes Spiel.“ Zwischen zwei guten Mannschaften der Liga. Und Vetter machte das, was ihn seit Jahren auszeichnet und wofür ihn die Fans über alle Maßen schätzen: Er arbeitete sich ins Spiel hinein, grätschte, gewann zunehmend mehr Zweikämpfe und so das Selbstvertrauen, das er für sein Spiel braucht. „Du brauchst einfach die Praxis“, sagt Vetter: „Und ich habe eben sehr lange nicht gespielt.“

In der zweiten Hälfte aber war dann schon fast wieder der „alte Vetter“ zu sehen. „Riesen Respekt vor Maik“, lobte Trainer Ersan Parlatan: „Seine Mentalität und seine Leidenschaft zeichnen ihn ja seit jeher aus, aber er hat das einfach richtig gut gemacht.“ Mutig suchte Vetter die tiefen Läufe aus der eigenen Hälfte, eine aussichtsreiche Schussgelegenheit hatte er auch, wurde aber geblockt. Was Vetters weitere Tugend zum Vorschein brachte – die nüchterne Selbstkritik: „Da hätte ich mehr Ruhe am Ball haben müssen.“ Was aber auch für einige andere im Team Gültigkeit besaß. Etwas mehr Ruhe, etwas mehr Abgezocktheit im Abschluss – und der OFC hätte einen Big Point im Aufstiegsrennen geholt. Es bleibt stattdessen das Prinzip Hoffnung, dass Spitzenreiter Ulm (52 Puntke) im Derby gegen den VfR Aalen am Dienstagabend patzt und so der Rückstand vor dem Duell des OFC (47) mit Kassel am Mittwoch nicht auf acht Punkte anwächst.

Vetter kennt die ausgangslage natürlich, erlebt diese Situation in Offenbach auch nicht zum ersten Mal. Also weiß er, was zu tun ist, er richtet den Fokus nur auf die nächsten Aufgaben, die da am Mittwoch (19 Uhr) KSV Hessen Kassel und am Samstag (14 Uhr) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz heißen. Nach seiner Verletzungshistorie und den langen Wochen des zwangsweisen Zuschauens wächst die Zuversicht. „Ich bin endlich komplett fit“, freut er sich: „Und ich bin bereit für Kassel.“ Die Erinnerung an das Hinspiel wird ihm sicherlich helfen. Vetter spielte beim 1:0 in Kassel 90 Minuten durch, was ihm erst wieder zuletzt in Homburg gelang.

