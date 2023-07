OFC-Heimkehrer im Pech: Kreuzbandriss im Training

Kickers Offenbachs Routinier fällt mindestens sechs Monate aus

+ © Hübner Fehlt mindestens sechs Monate: Sascha Korb. © Hübner

Autor Jörg Moll schließen

Die Offenbacher Kickers beklagen den zweiten längerfristigen Ausfall in der Sommervorbereitung: Nach Damjan Balic (Sprunggelenk) hat es Routinier und Rückkehrer Sascha Korb böse erwischt.

Offenbach – Sein Wechsel in die Heimat kam erst im dritten Anlauf zustande, auf sein erstes Pflichtspiel seit 2016 für seinen Heimatverein Kickers Offenbach muss Sascha Korb aber noch länger warten. Der 30-Jährige, der im Sommer vom Regionalliga-Rivalen VfR Aalen zum OFC zurückgekehrt war, hat sich am Montag im Training das vordere Kreuzband im Knie gerissen und wird mindestens sechs Monate ausfallen.

„Das ist bitter für ihn und für uns“, meinte Sport-Geschäftsführer Christian Hock. Ob die Kickers Ersatz für den Heimkehrer holen, ließ Hock zunächst einmal offen. Korb, beim OFC ausgebildet und bis 2016 als Profi unter Vertrag, war als Kandidat für die rechte Außenbahn und fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Zuletzt half der Allrounder beim 0:0 bei Viktoria Aschaffenburg auf der linken Defensivseite aus, nachdem Ronny Marcos (Zehenbruch) und der ebenfalls aus Aalen gekommene Kristjan Arh Cesen (muskuläre Probleme) ausgefallen waren. Arh Cesen soll aber in dieser Woche wieder mitwirken können, Marcos spätestens übernächste Woche.

Korb, der den OFC 2016 verließ und sich nach Stationen bei Hessen Kassel, Wormatia Worms, Schweinfurt 05, SC Verl und Aalen schon im Frühjahr über die perfekte Rückkehr zu seinem Heimatverein freute, war schon im Sommer 2022 ein Transferthema in Offenbach. damals scheiterte der Wechsel aber genauso an einer Ablöseforderung Aalens wie in der Winterpause der vergangenen Saison. Im dritten Anlauf hatte es schließlich doch noch geklappt. Korb war sichtlich erfreut über die Rückkehr: „Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein“, hatte er gesagt. Nun steht ihm ein harter Weg durch die Reha bevor.

Von Jörg Moll