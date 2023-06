Ruhiger und abgeklärter Trainer für OFC

Da geht es nach Offenbach. Christian Neidhart in seinem letzten Spiel mit Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg (3:1). Neidharts Sohn Nico spielt in der 2. Liga bei Hansa Rostock. © imago

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben gestern die wohl wichtigste Personalie für die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest bekannt gegeben. Christian Neidhart wird neuer Trainer des OFC. Unsere Sportredaktion hatte den 54-Jährigen erstmals schon am 23. Mai als möglichen Kandidaten für das Amt und die Nachfolge von Interimscoach Alfred Kaminski genannt.

Neidhart war bereits vor der vergangenen Saison bei den Kickers im Gespräch, entschied sich dann aber für den Drittligisten SV Waldhof Mannheim, mit dem er als Tabellensiebter den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga verpasst hat. Nun haben die Kickers und der ehemalige Mittelstürmer (u.a. Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, Wacker Berlin, Sachsen Leipzig) doch zusammengefunden. Nach Informationen unserer Zeitung soll der frühere Wormser Coach Maximilian Mehring (37) Assistent werden.

Für Neidhart sind die Kickers bereits der dritte Traditionsverein in Folge, den er als Trainer übernimmt. Vor seinem Engagement in Mannheim war er 2022 maßgeblich am Aufstieg von Rot-Weiß Essen in die 3. Liga beteiligt. Bei RWE wurde er zwar zwei Spieltage vor Saisonende entlassen, doch er gilt an der Hafenstraße als der Aufstiegstrainer, wie die Kollegen des Reviersports versichern. Den SV Meppen hatte der gebürtige Braunschweiger 2017 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord und über die Relegation gegen Mannheim in die 3. Liga geführt.

„Christian Neidhart ist ein sehr erfahrener Trainer, der mit Meppen aufgestiegen ist und bei Rot-Weiß Essen einen überdurchschnittlichen Punkteschnitt erreicht hat. RWE ist als Club vergleichbar mit den Kickers. Christian ist sehr abgeklärt und ruhig, er weiß, wie man in solchen Vereinen arbeiten muss und er weiß, wie die Regionalliga funktioniert“, sagt Christian Hock, Geschäftsführer Sport der Kickers, über die Vorzüge des neuen Übungsleiters. Über die Vertragsdauer von Neidhart machte Hock gestern keine Angaben, versicherte aber, mit ihm „Kontinuität reinbringen zu wollen“. Was angesichts des Trainerverschleißes der Kickers in den vergangenen Regionalliga-Jahren auch dringend nötig erscheint.

Hock, viele Jahre in verantwortlicher Position beim SV Wehen Wiesbaden und zuletzt beim FC Magdeburg, kennt Neidhart aus „etlichen Duellen in der 3. Liga“. Dorthin soll Neidhart die Kickers nach der erfolglosen Vorsaison führen (Platz sieben in der Regionalliga Südwest, Aus im Halbfinale des Hessenpokals gegen den FSV Frankfurt), auch wenn Hock das noch nicht so konkret formuliert. „Wir werden eng zusammenarbeiten. Christian Neidhart steht für Teamarbeit und kann eine Mannschaft formen. Er hat einen klaren Plan. Wir wollen erfolgreichen Fußball spielen und die Leute, die wir zwischenzeitlich vergrault haben, zurückholen zu den Kickers“, betont Hock. Das soll in der neuen Saison mit Spieldominanz, gutem Angriffsfußball und stabiler Defensive gelingen.

Die neue Saison in der Regionalliga Südwest beginnt am ersten August-Wochenende , die Kickers starten am 26. Juni in die Vorbereitung. Bis dahin gilt es, einen neuen und erfolgversprechenden Kader zusammenzustellen.

Der ambitionierte Drittligist TSV 1860 München hat unterdessen – wie von unserer Zeitung bereits am Dienstag prophezeit – den ehemaligen Kickers--Torhüter David Richter (24) als Zugang präsentiert.

Von Holger Appel

