OFC schenkt Ko Sawada Vertrauen

Offenbach - Sead Mehic kann es kaum erwarten, bis am Samstag (14 Uhr) das letzte Heimspiel der Saison angepfiffen wird. Von Jörg Moll

„Es ist eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude“, sagt der Sportdirektor des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach vor der Partie gegen 1899 Hoffenheim II. Mit einem Sieg hat der OFC den Klassenerhalt vor eigenem Publikum sicher. Ein Punkt reicht auch, wenn die Stuttgarter Kickers oder der FC Homburg nicht gleichzeitig gewinnen. „Die Situation ist nicht vergleichbar mit meiner Zeit beim OFC“, sagt der 42-Jährige, der von 2010 bis 2013 100 Drittligaspiele für Offenbach bestritt. „Wir spielten damals um den Aufstieg mit, was aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gelang“, erklärt er. „Aber für diese Jungs ging es in dieser Saison ums Überleben. Sie hatten keine Zeit, sich zu entwickeln. Sie mussten immer funktionieren“, betont Mehic: „Und wie sie das bisher gemacht haben, beeindruckt mich sehr.“

Und daher verwundert es auch nicht, dass der Sportdirektor für Samstag ankündigt, die Spieler öffentlich zu verabschieden, die den Klub verlassen werden. „Es gibt für mich keinen Grund, das nicht zu tun“, so Mehic mit Blick auf Bryan Gaul (SV Elversberg), Robin Scheu oder Matthew Taylor (beide Ziel unbekannt). Den Großteil des Kaders aber will Mehic weiter an den OFC binden. Dazu gehören vor allem Leistungsträger wie Benjamin Kirchhoff, Jan Hendrik Marx oder Serkan Göcer. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt Mehic. Gleiches gilt für Angreifer Nicola Jürgens, der im Sommer aus der A-Jugend fest zu den Profis stoßen soll.

Doch Mehic will auch Spieler mit einem neuen Vertrag belohnen, die in dieser Spielzeit nicht wie erwünscht zum Zuge kamen. Dazu gehört der Japaner Ko Sawada. Der 25-Jährige kam im vergangenen Sommer vom Hessenligisten Rot-Weiss Frankfurt, startete furios mit einem Tor zum 3:2 im ersten Heimspiel gegen Astoria Walldorf. Aus einem Formtief inklusive Anpassungsproblemen kämpfte er sich bis zur Winterpause mühsam heraus. Beim 3:0 gegen Teutonia Watzenborn-Steinberg am 9. Dezember 2016 absolvierte er als Joker den letzten von 15 Einsätzen.

Dann schlug das Verletzungspech nach einer „starken Wintervorbereitung“ (Mehic) zu. Die ebenso langwierigen wie mysteriösen Knieprobleme ließen keinen Einsatz in diesem Jahr zu. In den nächsten Tagen soll entschieden werden, ob Sawada operiert wird. Das Vertrauen in die Fähigkeiten des flinken Technikers ist weiterhin groß. „Wir haben schon gesehen, wie wertvoll er sein kann, wenn er seinen Rhythmus findet“, sagt Mehic. Der Sportdirektor hat Sawada einen neuen Vertrag vorgelegt. Noch in dieser Woche hofft er auf Vollzug in dieser Personalie. „Wir wollen ihn in dieser Situation nicht alleine lassen“, sagt Mehic.

Wieder im Lauftraining ist Kristian Maslanka. Der Mittelfeldspieler hatte sich vor dem 2:0 gegen Koblenz einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. „Wir hoffen, dass er am Samstag zur Verfügung steht“, sagt Mehic. Gleiches gilt für Torwart Alexander Sebald, der vergangene Woche zwar mittrainierte, aber gegen Koblenz doch passen musste.