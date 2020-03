Schikoras Doppelpack

VON JÖRG MOLL.

Elversberg – Die Offenbacher Kickers haben ein starkes Signal gesendet. Beim Tabellenzweiten SV Elversberg gewann der Fußball-Regionalligist gestern Abend nach einer tollen zweiten Hälfte mit 2:0 (0:0). In der ersten Hälfte hielt der frühere Elversberger Dominik Draband mit einem gehaltenen Strafstoß sein Team im Spiel.

Trainer Angelo Barletta konnte erstmals in seiner Amtszeit in Offenbach die gleiche Startformation aufbieten. Luigi Campagna lief nach seiner Nasen-OP mit einer Maske auf. In einer 3-5-2-Formation stemmten sich die Kickers von Beginn an gegen forsche und quirlige Elversberger. Die auf Rang zwei notierten Saarländer machten schnell klar, warum sie 20 Punkte mehr haben als die Kickers. Zur Erinnerung: In der Hinrunde war die Partie noch ein Topspiel, in dem Spitzenreiter OFC gegen Elversberg klar die Grenzen aufgezeigt bekam (0:3). Und auch gestern wurde schnell klar, warum das so ist.

Die Gastgeber ließen schnell den Ball laufen, waren über ihre offensiven Außen Tekerci und Feil sowie den enorm beweglichen Angreifern Simakala und Mustafic immer etwas schneller am Ball. Und so dauerte es nicht lange, bis es gefährlich wurde. Tekerci stand in der 7. Minute völlig frei – köpfte aber rechts neben das Tor. In der 26. Minute kam Maik Vetter, der zuvor bereits Gelb gesehen hatte, im Strafraum zu spät gegen Mustafic – klarer Strafstoß. Doch die Elversberger hatten die Rechnung ohne ihren früheren Mitspieler gemacht. Dominik Draband, beständigster Offenbacher in dieser Saison, reagierte bei Manuel Feils Schuss in das rechte Torwarteck stark. Sein zweiter parierter Strafstoß in dieser Saison, in der Hinrunde hatte er bereits beim Bahlinger SC einen Elfer gehalten. Damals war das die Initialzündung zum 2:1-Erfolg.

Gestern gelang das Draband erneut. Zunächst war er der Garant dafür, dass die Kickers ohne Gegentor in die Halbzeit kamen. Denn die Gastgeber blieben das klar gefährlichere Team – allerdings verteidigten die Kickers mit großer Leidenschaft, wenn auch nicht fehlerlos. Das Manko allerdings: Nach vorne ging gar nichts. Doch das änderte sich im zweiten Durchgang deutlich. Die Kickers besetzten besser die Räume in der Zentrale, schalteten schneller um - und nutzten gleich ihre erste Chance. Nach tollem Pass von Campagna, der längst seine Maske entsorgt hatte, stürmte Firat über links davon, ließ einen Gegenspieler aussteigen und passte flach in die Mitte, wo Marco Schikora aus kurzer Distanz einschoss (66.). War die Führung zu diesem Zeitpunkt noch etwas glücklich, so verdienten sich die Kickers in der Folge den Lohn für eine klare Leistungssteigerung. Gegen aufrückende Elversberger fanden sie immer öfter Räume, schalteten blitzschnell um – und hatten durch den nun an jeder Aktion beteiligten Firat (69.) sowie Maik Vetter weitere gute Chancen. Und in der Nachspielzeit krönte Schikora seine starke Leistung auf ungewohnter Position im halbrechten Mittelfeld und traf nach Vorarbeit von Pyysalo zum 2:0.

Die Gastgeber waren geschockt, statt in Führung zu liegen und den Rückstand auf Spitzenreiter Saarbrücken auf drei Punkte zu verkürzen, kassierten sie die erste Niederlage nach 15 Spielen. Der OFC dagegen setzte ein dickes Ausrufezeichen. Die zweite Hälfte in Elversberg offenbarte nicht nur den neuen Geist im Team, in dem jeder leidenschaftlich lief und kämpfte. Es zeigte auch, dass die Kickers spielerisch klare Fortschritte machen.

„Ich bin begeistert von meiner Mannschaft. Sie hat alles reingeworfen. In der ersten Halbzeit haben wir keine Nadelstiche gesetzt. In der zweiten Hälfte waren wir sehr stabil und haben auch nach vorn sehr gut gespielt“, sagte Barletta.