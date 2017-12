OFC-Geschichte im Fan-Museum: Der Aufstiegsball

Offenbach - Die fußballfreie Zeit ist für jeden Fan eine Qual. Im Fan-Museum der Kickers sammelt ein Team von zehn bis 14 Ehrenamtlichen seit zehn Jahren alles, was es vom OFC gibt. Von Trikots, Wimpeln, Pokalen und Stadionmagazinen gibt es dort viel zu entdecken. Wir haben uns umgeschaut und stellen in den kommenden Wochen kuriose und besonders schöne Exemplare vor. Von Patrick Eickhoff

Über den großen Vitrinen, die gefüllt sind mit alten Erinnerungsstücken, liegen sie auf Holzbahnen: Bälle. Alte Spielbälle, unterschriebene Lederbälle. Alle bestens erhalten. Zwischen all den Spielgeräten liegt auch ein kleiner weißer Gummiball. "Henninger gratuliert Kickers Offenbach zum Bundesliga-Aufstieg" steht dort geschrieben. "Das müsste 1983 gewesen sein", erinnert sich Museumsgründer und Geschäftsführer Thorsten Franke. "Der Ball mag zwar auf den ersten Blick etwas untergehen, ist aber was ganz besonderes."

+ Ein Regal voller Bälle hängt an der Decke. © Eickhoff Und das stimmt, der kleine Gummiball ist anders als die anderen Bälle die dort zu sehen sind. Ein wenig abgenutzt, trotzdem gut erhalten. "Das ist das Schöne, weil Gummibälle gehen sehr schnell kaputt, davon gibt es bestimmt nicht mehr viele und dieser ist auch noch gut erhalten", sagt Franke. Er gerät ins Schwärmen, spricht von Franz Michelbach, der seinerzeit 19 Tore in 38 Zweitligaspielen erzielte. Oder dem jungen Uwe Bein, der gar 20 Tore erzielte. Zeiten an die sich viele Kickers-Fans gerne zurückerinnern. Und ein Spieler aus dem darauffolgenden Bundesligajahr wird auch der jüngeren Generation etwas sagen. Für insgesamt 14 Spiele hütete damals der heutige Cheftrainer Oliver Reck das Tor der Kickers.

Der Fokus im Museum liegt im Detail. In einer Vitrine zentral im Raum sticht der DFB-Pokal hervor. "Es ist ja klar, dass der am meisten Aufmerksamkeit generiert", sagt Franke. "Aber wir haben hier auch kleine wirkliche Schätze über die Jahre angesammelt - dazu zählt auch dieser Gummiball." Mit Blick auf die Aufschrift und den Aufstieg in die Bundesliga sagt er schmunzelnd: "Wird's zwar nicht mehr geben, aber das wäre schon was Schönes."

