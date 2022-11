OFC im Hessenpokal: „Seriöse und stabile“ Leistung gefragt

Von: Jörg Moll

Teilen

„Diese Energie ist faszinierend“: Ronny Marcos ist mittlerweile nach Maik Vetter der dienstälteste Offenbacher Profi. „Es ist etwas Besonderes, für den Verein zu spielen.“ © Hübner

Kickers Offenbach erwartet ein kniffliger Hessenpokal-Auftakt in Friedberg. Ronny Marcos verlängert seinen Vertrag und zeigt sich „verliebt“.

Offenbach – Ronny Marcos muss in diesen Tagen vor allem den Akteuren, die im Sommer neu hinzugekommen sind, viel erzählen über die Ereignisse am 21. Mai dieses Jahres. Damals gewann Kickers Offenbach durch ein 1:0 vor 4 000 Zuschauern in Gießen gegen den Regionalliga-Rivalen TSV Steinbach Haiger den Hessenpokal. „Das war Ausnahmezustand, ein geiles Erlebnis“, erinnert sich der Linksverteidiger, der seinen Vertrag gerade verlängert hat: „Das wollen wir gerne wieder erleben, aber das wird ein weiter Weg.“

OFC: Friedberg als unangenehmer Auftaktgegner

Am Anfang des Weges steht in diesem Wettbewerb gleich eine unangenehme Aufgabe. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) wartet auf der Sportanlage am Burgfeld der Hessenliga-Zweite Türk Gücü Friedberg auf den Titelverteidiger. Jene Mannschaft also, die in der vergangenen Saison in der dritten Runde zu Hause den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden 1:0 geschlagen hatte.

„Das ist eine sehr gute Hessenliga-Mannschaft, das wird keine einfache Aufgabe“, erklärt Kickers-Trainer Ersan Parlatan: „Aber wir sind der OFC, wir wollen diese anspruchsvolle Aufgabe lösen.“ Gelingen soll das mit einer „seriösen und stabilen Leistung“, fordert der Kickers-Coach.

Der 45-Jährige erlebt die erste diffizile Woche seiner jungen Amtszeit in Offenbach. Nach dem unglücklichen 2:3 bei Ex-Klub TSV Steinbach Haiger soll in der Englischen Woche mit Hessenpokal und dem anschließenden Verfolgerduell in der Regionalliga Südwest am Samstag (14 Uhr) beim FSV Mainz 05 II wieder der Weg zurück auf die Erfolgsspur gelingen.

Kickers-Geschäftsführer: „Hessenpokal hat große Bedeutung“

Wobei beide Wettbewerbe großen Wert haben für den OFC. „Der Hessenpokal hat eine große Bedeutung für uns“, betont Geschäftsführer Matthias Georg. Zwar ist der Weg bis ins Finale ein steiniger und nicht wirklich lukrativ. Doch vor allem die Aussicht auf die Teilnahme am DFB-Pokal, die dem Hessenpokalsieger eine niedrige sechsstellige Summe garantiert, macht das Ausscheidungsrennen so attraktiv.

Für Ersan Parlatan wird es derweil darum gehen, die Belastung in der Englischen Woche gewinnbringend zu steuern. „Wir werden mit der bestmöglichen Mannschaft in Friedberg antreten“, sagt er. Gleichwohl kann das Veränderungen in der Startelf bedeuten. Parlatan ließ allerdings offen, ob er den in der Liga nach der Gelb-Roten Karte in Steinbach Haiger gesperrten Jayson Breitenbach auflaufen lässt oder lieber das Duo, das in Mainz bestehen soll. Nach der Verletzung von Kapitän Sebastian Zieleniecki steht in Jakob Zitzelsberger nur eine weitere Alternative zur Verfügung. Eine Umstellung auf Dreierkette schloss Parlatan aus.

Veränderungen sind auch in anderen Mannschaftsteilen denkbar, etwa im Angriff. Dort bescheinigt Parlatan etwa Philipp Hosiner, „herausragende Trainingsleistungen“ zu zeigen. Der 33-Jährige, der zuletzt zweimal nicht eingesetzt wurde, sei in jedem Fall eine denkbare Option für die Startelf. Bis auf Maik Vetter (Zehenbruch) und Zieleniecki (Sehnenanriss im Oberschenkel) stehen alle übrigen Akteure des Kaders zur Verfügung.

Kickers Offenbach: Ronny Marcos verlängert Vetrag

Seinen Platz sicher haben dürfte Ronny Marcos. Der 29-Jährige hat seit Juli 2019 105 Pflichtspiele für den OFC bestritten, ist nach Zielenieckis Zwangspause Kapitän des Teams – und in Offenbach längst heimisch geworden. „Ich habe mich in diesen Verein verliebt“, sagt der auf der Insel Fehmarn aufgewachsene Marcos: „Diese Energie, die in Spielen wie gegen Ulm erzeugt wird, ist faszinierend“, erklärt er: „Das ist etwas ganz Besonderes.“

Und an ein Happy End mit dem OFC glaubt er auch: „Ich habe bei der Verlängerung gesagt, dass ich so lange bleibe, bis wir den Aufstieg in die 3. Liga geschafft haben“, sagt er lachend. Und den einen oder anderen „Ausnahmezustand“ nach Hessenpokalsiegen will er auch noch erleben. (Jörg Moll)