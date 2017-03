„Die sind siebenmal breiter als wir“

Offenbach - Verkehrte Welt im Sparda-Bank-Hessen-Stadion: Die Offenbacher Kickers übten gestern mit dem Leder-Ei und die Rugby-Nationalspieler mit dem Fußball. Spaß hatten beide. Am Wochenende wird es ernst: Die Rugger spielen am Samstag (16. Von Christian Düncher

15 Uhr) in Offenbach gegen Belgien, der OFC am Sonntag (14 Uhr) bei Eintracht Trier.

Serkan Firat war sichtlich beeindruckt. „Bei uns geht es ja durchaus körperbetont zu, aber bei denen noch mehr“, resümierte der Offensivspieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nach der gemeinsamen Trainingseinheit mit einigen Spielern der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Dabei gingen die harten Jungs geradezu sanft mit den OFC-Profis um. Nur beim Tackling-Training hielt Joti Stamatopoulos einmal kurz die Luft an. „Jetzt wird es gefährlich“, rief der Co-Trainer der Kickers, als die Rugby-Spieler den Fußballern vorführten, wie man in ihrer Sportart den Gegner stoppt. „Ein bisschen aggressiv ist Fußball ja auch. Wenn wir so etwas machen würden, gäbe es direkt Rot“, sagte Stamatopoulos, nahm dieses Training der etwas anderen Art jedoch dankend an. „Wir versuchen ja auch immer, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, haben unter anderem schon Basketball, Billard oder Tischtennis gespielt.“

Nun also Rugby – eine Sportart, die aus Fußball entstand, aber trotzdem völlig anders ist. Das geht schon mit dem Spielgerät los, das den Offenbachern anfangs einige Probleme bereitete. Damit das Leder-Ei nämlich gerade fliegt, muss es rotieren. Jan-Hendrik Marx war einer der ersten Kickers-Spieler, die den Dreh raus hatten. Selbst ein Techniker wie Serkan Firat wirkte zu Beginn etwas überfordert, fand aber mit zunehmender Dauer zusehends Gefallen am Rugby. „Wir sind ja alle Multitalente, insofern ist das kein Problem“, scherzte er. Und worin bestehen die größten Unterschiede? „Da muss man sich die Jungs nur angucken, die sind alle siebenmal breiter als wir.“

Für Verwunderung hat in Offenbach derweil ein Medienbericht gesorgt, dem zufolge das Rugby-Länderspiel gegen Rumänien (11. Februar) ins Sparda-Bank-Hessen-Stadion verlegt worden war, weil der Rasen des Frankfurter Volksbank-Stadions beim Testspiel im November gegen Uruguay zu sehr gelitten habe. „Das überrascht mich“, so Andreas Herzog, Manager des Offenbacher Stadions. „Meines Wissens kam Frankfurt vor allem deshalb nicht mehr in Frage, weil der FSV schon wieder im Spielbetrieb war. Bei uns wurde normal angefragt und wir sind gewiss nicht die zweite Wahl. Das sieht man auch daran, dass bei uns zwei Spiele stattfinden – und es eine Option für weitere gibt.“

Grund für den Bericht waren Beschwerden der Drittliga-Fußballer des FSV Frankfurt, die ihre Talfahrt unter anderem mit den Platzverhältnissen zu erklären versucht hatten. Kurios: Der FSV hat daheim (19) mehr Punkte geholt als auswärts (9), wo die Bedingungen angeblich besser sind. „Die Rasendiskussionen sind Unsinn. Wer genau hinguckt, sieht, dass es zu der Jahreszeit überall Probleme gibt. Da genügt ein Blick in die Bundesliga, wo in mehreren Stadien der Rasen getauscht wurde, obwohl dort keine Rugby gespielt wird“, so Herzog. „Bei diesem Wetter leidet der Rasen überall.“

Karten fürs Länderspiel gibt es auf: www.rugby-ticket.de