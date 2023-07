Kickers gewinnen auch ihr zweites Testspiel

Von: Christian Düncher

Erstmals für die Offenbacher Kickers im Einsatz: Zugang Dimitrij Nazarov (rechts), der beim ersten Test geschont worden war, begann gegen Fortuna Düsseldorf II auf der Zehner-Position. © hübner

Die Offenbacher Kickers haben auch ihr zweites Testspiel für die neue Regionalligasaison gewonnen. Vor 1000 Zuschauern in Rodgau-Jügesheim bezwang das Team des neuen Trainers Christian Neidhart die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf (Regionalliga West) mit 3:1 (3:0).

Offenbach – Genau für solche Tore haben sie ihn geholt: Im Testspiel der Offenbacher Kickers gegen Fortuna Düsseldorf II lief gestern Abend in Jügesheim die 27. Minute. Es gab Freistoß für den OFC circa 18 Meter vor dem Tor in halbrechter Position. Marcos Alvarez trat an und schlenzte den Ball um die Mauer direkt neben den Pfosten – 2:0 für die Kickers, die sich letztlich verdient mit 3:1 (3:0) durchsetzten. „Die Mauer stand schlecht und der Torwart hat auf das andere Eck spekuliert. Wenn Alvarez am Ball steht, darf man das nicht machen“, sagte Kickers-Trainer Christian Neidhart: „Den Ball muss man trotzdem erst mal so reinmachen. Das war ein schönes Standard-Tor.“

Für den OFC war es der zweite Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel. Am Samstag hatte er sich in Oberau mit 4:1 (1:1) gegen den Hessenligisten 1. FC Erlensee durchgesetzt. Diesmal war’s das Duell zweier Regionalligisten: Südwest gegen West. Bis zur Pause war es jedoch ein Klassenunterschied. „Mit der ersten Hälfte war ich sehr zufrieden, Da hätte es auch 4:0 oder 5:0 stehen können“, resümierte Neidhart. Vor allem das Pressing hatte ihm Gefallen. Zumal es zweimal zum Tor führte. So traf Mike Feigenspan durch energisches Nachsetzen zum 3:0 (42.). Zuvor hatte der auffällige rechte Außenangreifer bereits das 1:0 erzielt, als er frei auf den Torhüter zugelaufen war und souverän eingenetzt hatte (24.).

Aber nicht nur die Offensive überzeugte in der ersten Hälfte. „Hinten haben wir so gut wie nichts zugelassen“, stellte der OFC-Trainer zufrieden fest. Die einzige Chance von Düsseldorf war ein Foulelfmeter, den Johannes Brinkies aber parierte (30.). Kristjan Arh Cesen, eigentlich Außen-, diesmal jedoch Innenverteidiger, war seinem Gegenspieler von hinten in die Beine gelaufen.

Der Zugang wurde im Abwehrzentrum getestet, weil der wechselwillige Sebastian Zieleniecki weiterhin „krankgeschrieben“ fehlt. Priorität hat die Suche nach einem offensiven Außenspieler, stellte Neidhart klar: „Wir haben aber noch eine weitere Baustelle im Kader.“ In Maximilian Rossmann, Jayson Breitenbach sowie Dino Kurbegovic stehen aktuell nur drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Daher wird auch nach internen Alternativen gesucht. Kein Kandidat für eine Verpflichtung scheint Niklas Tarnat zu sein, der bei den Kickers mittrainiert. „Er hält sich nur bei uns fit“, sagt Neidhart über den defensiven Mittelfeldspieler, den er aus der Zeit bei Rot-Weiss Essen kennt.

Vor rund 1000 Zuschauern, darunter auch der ehemalige OFC-Spieler Denis Huseinbasic (1. FC Köln) und Tim Görner, Trainer des Ligarivalen FSV Frankfurt, ließ das Niveau im zweiten Durchgang deutlich nach. Der OFC war nicht mehr ganz so dominant, hatte jedoch durch den erneut auffälligen Christian Derflinger (2), Feigenspan sowie Damjan Balic noch einige hochkarätige Torchancen. Der einzige Treffer nach der Pause fiel jedoch auf der Gegenseite (75.). Danach hatte Düsseldorf noch zwei Möglichkeiten. Obwohl der OFC letztlich verdient siegte, war Neidhart nur bedingt zufrieden. „Die zweite Hälfte hat mir überhaupt nicht gefallen“, betonte er. „Das war mir von allem zu leise. Die Chancenverwertung war nicht gut. Wir haben die erste Hälfte 3:0 gewonnen, die zweite jedoch 0:1 verloren. So sehe ich das.“

Allerdings: Die Kickers hatten in den Tagen zuvor intensiv trainiert. „Die Oberschenkel waren schwer“, gab der Trainer zu. Irwin Pfeiffer wurde daher geschont. Pech hatte Noah Vuko. Das Sturmtalent aus der U21 wurde in der 65. Minute ein-, nach einer Viertelstunde jedoch infolge eines unglücklichen Zusammenpralls wieder ausgewechselt. Ihm war schwindelig.

OFC (erste Hälfte): Brinkies - Moreno, Rossmann, Cesen, Marcos - Müller, Albrecht - Feigenspan, Nazarov, Wanner - Alvarez

OFC (zweite Hälfte): Becker - Korb, Breitenbach, Kurbegovic, Marcos - Müller (60. Mesanovic), Jopek - Feigenspan (60. Balic, Derflinger, Urbich - Alvarez (65. Vuko/80. Garcia)

Tore: 1:0 Feigenspan (24.), 2:0 Alvarez (27.), 3:0 Feigenspan (42.), 3:1 Skolik (75.) - Bes. Vork.: Brinkies (OFC) pariert FE (30.)