Stefan Schummer: „Der OFC ist und bleibt mein Verein“

Von: Christian Düncher

Karriereende mit 34 Jahren: Vizepräsident Wilfried Kohls (Mitte) und Kapitän Oli Roth (rechts) dankten Stefan Schummer (links) für 18 Jahre Vereinstreue und mehr als 400 Spiele im Trikot der Offenbacher Kickers. © archiv

Aus unserer Serie „Vor 25 Jahren“: Im August 1998 ehrte Kickers Offenbach Urgestein Stefan Schummer mit einem Abschiedsspiel. Der langjährige OFC-Spieler spricht im Interview über seinen Heimatklub und zwei ausgeschlagene Angebote.

Offenbach – Fast 20 Jahre lang nur für einen Verein zu spielen – das ist heutzutage vor allem im höherklassigen Fußball nahezu undenkbar. Stefan Schummer hat es getan und wurde von den Offenbacher Kickers am 24. August 1998 mit einer Abschiedspartie geehrt. Mehr als 400 Begegnungen absolvierte er im OFC-Trikot, erlebte viele Höhen und Tiefen. Im Interview spricht der einstige Verteidiger über die besondere Beziehung, die bis heute andauert.

25 Jahre liegt Ihr Abschiedsspiel nun zurück...

Dass das echt lange her ist, merkt man nicht nur an meinen grauen Haaren (lacht). Es fühlt sich ehrlich gesagt länger an. Seitdem hat sich viel getan. Der Kontakt ist jedoch nie abgerissen. Ich bin immer wieder mal auf dem Bieberer Berg, war auch schon in der Traditionsloge.

Welchen Stellenwert hatte die Partie für Sie?

Das war schon eine tolle Sache, dass ich damals ein Abschiedsspiel bekommen habe. Ich war ja einer der wenigen, denen diese große Ehre zuteilwurde. Die Partie musste leider kurzfristig verlegt werden, weil der OFC die Chance hatte, am ursprünglichen Termin gegen Arsenal London zu testen. Dadurch kamen nur 300 Zuschauer.

Hat Sie das nicht geärgert?

Es ist und war nie meine Art, nachzukarten. Ich war einfach froh, in diesen Genuss zu kommen. Damals wurden extra T-Shirts gemacht, eines der letzten habe ich erst kürzlich verschenkt. Es hätten natürlich mehr Zuschauer sein können, aber es war auch so ein schöner Abend. Wir hatten eine tolle Truppe zusammen, unter anderem mit Jörg Neun, Reinhard Stumpf und meinem guten Freund Andreas Griesenbruch im Tor. Die Eintrittskarten von damals habe ich noch im Keller.

Sie haben es erwähnt: Ein offizielles Abschiedsspiel erhielten bei den Kickers nur ganz wenige Spieler...

Dass ich eins erhalten habe, lag wohl hauptsächlich daran, dass ich lange zum Verein gehalten und ihn als meinen Verein angesehen habe. Ich habe mich mit dem OFC absolut identifiziert. Für mich war es nicht nur ein Verein, sondern ein Teil meines Lebens. Man könnte jetzt natürlich sagen: ‘Du warst Profi und hast dort Geld verdient.’ Ich war aber nie auf dem Gehaltsniveau wie einige andere Spieler. Damit konnte ich aber immer gut umgehen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Leistung honoriert wurde. Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen – in dem Verein beziehungsweise in der Stadt, in der ich groß geworden bin.

Sie haben von 1979 bis 1998 für den OFC gespielt. Gab’s auch mal Abschiedsgedanken? Sie hätten kurz vor einem Wechsel nach Fulda gestanden, heißt es.

Das mit Fulda ist wahr. Es gab damals ein lukratives Angebot. Am krassesten war es jedoch 1989, dem Jahr, in dem wir aus der 2. Liga zwangsabgestiegen sind und sich das Team ziemlich aufgelöst hat. Ralf Hahn ist damals zu Hertha BSC und wollte mich mitnehmen. Das war finanziell sehr interessant. Ich hätte unter anderem einmal im Monat heimfliegen dürfen. Ich habe mich aber dagegen entschieden.

Warum?

Der OFC wollte, dass ich bleibe und beim Neustart helfe. Um mich herum sollte eine Mannschaft aufgebaut werden. Zudem lag Hertha BSC in der abgelaufenen Saison lediglich einen Platz vor uns. Da dachte ich: ‘Was soll ich in Berlin?’ Hertha ist dann in die 1. Liga aufgestiegen. Das ist jedoch für mich auch heute kein Grund, dieser Chance nachzutrauern. Ich habe hier meine Familie, meinen Heimatverein, die Waldis (Anm. d. Red.: Traditionself des OFC), für die ich ab und zu spiele, und ganz engen Kontakt zu Torwarttrainer Rene Keffel. Das gilt auch für andere Ex-Mitspieler wie Jörg Neun und Reinhard Stumpf, dessen Trauzeuge ich bin.

Was war Ihr schönstes Erlebnis mit dem OFC?

Jeder Erfolg war toll. Vor allem mit dem DFB-Pokal verknüpfe ich viele Erinnerungen. Ich habe gegen Uerdingen mit Brian Laudrup gespielt oder gegen Mönchengladbach mit Igor Belanow, der damals als einer der weltbesten Stürmer galt. Ab und zu sehe ich mir alte Ausschnitte bei Youtube an. Die schönste Sache war für mich aber immer die Stimmung in Offenbach. Wenn es losging und die Fans angefangen haben – das war ganz toll.

Und was war Ihr bitterster Moment als OFC-Spieler?

Der Zwangsabstieg 1989, von dem wir nach dem sportlichen Klassenerhalt im Bus erfuhren, gehört sicher dazu. Zumal sich im Nachhinein herausstellte, dass es eine Art Machtprobe zwischen dem damaligen OFC-Präsidenten Lothar Hardt und dem DFB war. Es gab noch einen anderen Vorfall, der jedoch nur mein Portemonnaie berührte, nicht mein Herz. Der OFC ist und bleibt mein Verein.

Sie haben vor Ihrem Abschiedsspiel gesagt: „Wer sich ganz auf Fußball konzentriert und danach lebt, kann bis 37 oder 38 Jahre auf hohem Niveau spielen. Ich muss den ganzen Tag körperlich schwer arbeiten. Das bleibt nicht in den Kleidern hängen.“ Heute sind die OFC-Spieler in der 4. Liga alle Profis. Wie denken Sie darüber?

Die Zeit hat sich gewandelt. Für einen Traditionsklub wie den OFC ist es wichtig, mitzugehen und mithalten zu können. Mein großer Wunsch ist es, dass wir endlich eine Klasse höher spielen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann noch mehr Potenzial entfalten könnten. Ich habe mich damals reamateurisieren lassen, weil ich von dem Geld, das ich als Fußballer bekam, nicht leben konnte. 1985 fing ich daher beim Sportamt der Stadt Offenbach an. Die Politik hat mitgespielt und versucht, Spieler wie mich unterzubringen. Als Maler und Lackierer war das nicht immer einfach, die Kollegen haben nach dem Wochenende oft gefrotzelt, dass sie wegen mir so viel zu tun haben. Freitags freute ich mich darüber, dass mir die Fans zujubelten, montags habe ich deren Graffiti beseitigt und den Müll zusammengekehrt.

Das Gespräch führte Christian Düncher

Zur Person In seiner Heimatstadt spielte Stefan Schummer (59) als Jugendlicher zunächst für Blau-Weiß Offenbach, den BSC Offenbach und Gemaa Tempelsee, ehe ihn Hermann Nuber 1979 an den Bieberer Berg lockte. Bis 1998 absolvierte er mehr als 400 Spiele für den OFC, davon 74 in der 2. Liga. „Ich stand mit dem Verein nicht immer auf der Sonnenseite“, sagt Schummer. Doch er blieb den Kickers auch in der Oberliga treu. Später trainierte er unter anderem die SG Rosenhöhe, die TSG Mainflingen und Teutonia Hausen. Auch beruflich blieb Schummer dem Fußball indirekt verbunden: Er ist bei der SOH als Fachbereichsleiter Sportplatz-Management zuständig für alle städtischen Sportanlagen, also auch fürs Stadion und den Sana-Sportpark. (cd)