Stefano Maier stabilisiert die OFC-Abwehr

Fixpunkt in der OFC-Defensive: Stefano Maier, hier klärt er per Kopf beim 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers, stand in allen zehn Spielen dieser Saison von Anfang bis Abpfiff auf dem Platz.

Offenbach - Als es das Duell zwischen Kickers Offenbach und dem FSV Frankfurt zuletzt gab, war Stefano Maier gerade mal sechs Jahre alt. Erfahrungen mit dem „kleinen Mainderby“ hat er folglich nicht. Die Freude beim OFC-Verteidiger ist trotzdem groß – aus mehreren Gründen. Von Christian Düncher

Heute ist für Stefano Maier quasi Feiertag. „Ein Abendspiel und dann auch noch live im Fernsehen – für uns als Fußballer kann es nichts Besseres geben“, sagt der zentrale Abwehrspieler der Offenbacher Kickers mit Blick aufs Nachbarduell mit dem FSV Frankfurt (18.15 Uhr/live Sport1). Das „kleine Mainderby“ hat der gebürtige Offenbacher bislang nur in der Jugend erlebt. „Wir haben in den meisten Fällen gewonnen“, erinnert er sich. Derbystimmung hat er im Vorfeld „nicht viel vernommen“. Und der Kontakt zu den Bornheimern hält sich ebenfalls in Grenzen. Angreifer Cem Kara kennt Maier aus der gemeinsamen OFC-Zeit, ebenso Trainer Alex Conrad, mit dem er regelmäßig telefoniert. Das war es. An Motivation hapert es freilich trotzdem nicht. „Wir sind heiß – wie vor jedem Spiel“, betont Maier.

Die ehemaligen FSV-Spieler im OFC-Kader wie Alexandros Theodosiadis und Maik Vetter freuen sich allerdings noch etwas mehr. „Die sind richtig heiß“, weiß der Innenverteidiger. Die Kollegen wollen die Partie auch für die Ex-Frankfurter gewinnen. Denn die Kickers-Spieler sehen sich als eine „Familie“, wie sie stets betonen. „Wir sind eine richtig gute Truppe“, stellt Maier klar. „Charakterlich und fußballerisch stimmt alles. Wir sind im Kern schon lange zusammen und verstehen uns gut. Es gibt keine Gruppen. Jeder kann mit jedem gut.“ Das ist einer der Gründe dafür, warum es diese Saison so gut läuft beim OFC. „Wenn wir alles abrufen, muss sich der Gegner ganz schön strecken, um etwas zu holen“, sagt der 24-Jährige und demonstriert damit das große Selbstbewusstsein der Kickers.

Und in der Tat: Der OFC ist schwer zu schlagen. Nur zwei Teams gelang das in dieser Saison: dem SC Freiburg II (5:1) und Mainz 0:5 II (2:0). In beiden Fällen gaben die Kickers in der folgenden Partie prompt eine passende Antwort, siegten 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers und nun 5:0 im Hessenpokalspiel beim TSV Lehnerz. Von einer Reaktion will Maier nicht reden. Den Sieg gegen Lehnerz bezeichnet er als „Pflichtaufgabe“. Außerdem seien sie „auch nur Menschen“. In Mainz habe man trotz der Niederlage „ein gutes Spiel“ gemacht. „Da war viel mehr drin. Die Gelb-Rote Karte war natürlich nicht förderlich. Aber es war ja nicht so, dass wir untergegangen wären.“ Maier ist grundsätzlich davon überzeugt, „dass wir in jedem Spiel gewinnen können“. Dass der OFC in der Liga zwei Begegnungen in Folge verliert, „wäre verwunderlich“.

Maier selbst ist einer der Gründe dafür, dass die Kickers hinten stabil sind. Er verleiht der Abwehr Sicherheit, fühlt sich nach langer Verletzungspause „auf dem Weg zu 100 Prozent“, verspürt keine Schmerzen mehr. „Ich finde wieder Vertrauen in mich“, sagt er. „In der Defensive habe ich es. Im Spielaufbau wird es kommen.“