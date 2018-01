Termin für Jahreshauptversammlung des OFC steht

Offenbach - Der Termin für die Jahreshauptversammlung des OFC steht. Am 19. Februar gibt es dann auch Neuwahlen.

Die für November vorgesehene Jahreshauptversammlung der Offenbacher Kickers ist endgültig terminiert: Sie findet jetzt am Montag, den 19. Februar, statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim. Dann stellt sich der Vorstand des OFC seinen Mitgliedern. Auf der Tagesordnung stehen auch Neuwahlen. (jo)

