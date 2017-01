OFC, Eintracht, Darmstadt und FSV: Der Winterfahrplan

Profiklubs aus der Region

Offenbach/Frankfurt/Darmstadt - Am 21. Januar starten die beiden hessischen Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 in die zweite Saisonhälfte, die Offenbacher Kickers in der Regionalliga dagegen erst am 18. Februar. Bis dahin stehen für die Profiklubs der Region einige Testspiele auf dem Programm. Eine Übersicht:

Wann finden wo die Vorbereitungsspiele statt? Hier erhalten Sie einen Überblick über alle bisher angesetzten Partien. Die Liste wird von uns fortlaufend mit allen Ergebnissen aktualisiert.

Kickers Offenbach

Samstag, 7. Januar: Trainingsauftakt

Sonntag, 8. Januar: Hallenturnier in Gummersbach

Sonntag, 15. Januar: FC Bayern Alzenau - OFC (Uhrzeit offen)

Freitag, 20. Januar: SV Sandhausen - OFC (19 Uhr)

Samstag, 28. Januar: Wuppertaler SV - OFC (14 Uhr)

Samstag, 11. Februar: Schweinfurt 05 - OFC (14 Uhr)

Wochenende 17. - 19. Februar: FC Nöttingen - OFC (genauer Tag und Uhrzeit noch offen/Ligaspiel)

Samstag, 25. Februar: Hessen Dreieich - OFC (14 Uhr)

Wochenende 3. -5. März: Eintracht Trier - OFC (genauer Tag und Uhrzeit noch offen/Ligaspiel)

Eintracht Frankfurt

Dienstag, 3. Januar: Trainingsauftakt

Sonntag, 8. Januar: Testspiel geplant, Gegner offen (Ort: Abu Dhabi)

Samstag, 14. Januar: Eintracht - Zenit St. Petersburg (Uhrzeit offen, in Abu Dhabi)

Samstag, 21. Januar: RB Leipzig - Eintracht (18.30 Uhr/Ligaspiel)

SV Darmstadt 98

Dienstag, 3. Januar: Trainingsauftakt

Montag, 9. Januar: Darmstadt 98 - Preußen Münster (16 Uhr in San Pedro del Pinatar)

Mittwoch, 11. Januar: Darmstadt 98 - KRC Genk (16 Uhr in San Pedro del Pinatar)

Samstag, 14. Januar: Darmstadt 98 - VfL Bochum (14 Uhr)

Samstag, 21. Januar: Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Ligaspiel)

FSV Frankfurt

Dienstag, 3. Januar: Trainingsauftakt

Samstag, 7. Januar: Würzburger Kickers - FSV (16 Uhr)

Sonntag, 8. Januar: Hallenturnier 1. Bad Sodener Banden Masters

Samstag, 21. Januar: FSV - SV Elversberg (14 Uhr/Spielort offen)

Samstag, 28. Januar: FSV - Holstein Kiel (14 Uhr/Ligaspiel)

