Timo Rost zum OFC? Posten werden von oben nach unten besetzt

Abgeräumt: Verteidiger Maximilian Rossmann (vorne) geht beim OFC voran, auf und neben dem Platz. © hübner

Beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat die Suche nach einem Geschäftsführer Priorität. Dieser soll dann den passenden Trainer finden. Verteidiger Maximilian Rossmann appelliert derweil vor dem Spiel beim SSV Ulm 1846 an die Ehre.

Offenbach – An ihm lässt sich die Talfahrt der Offenbacher Kickers sicher nicht festmachen. Maximilian Rossmann ist in dieser Saison einer der wenigen Leistungsträger, auf die diese Bezeichnung wirklich zutrifft. Der erst im September verpflichtete Innenverteidiger spielt konstant gut und geht voran. Im Hessenpokal bei Regionalliga-Rivale FSV Frankfurt (2:3) stand der 27-Jährige in der Anfangsformation, obwohl er nach einer Zwangspause lediglich dreimal trainieren konnte.

Eine schwere Grippe (Influenza) hatte die Abwehrkante außer Gefecht gesetzt. „Und über Ostern war kein Arzt zu finden“, berichtet „Rossi“. Er musste sich sogar ein paar Tage isolieren. Am Bornheimer Hang hielt der 1,92-Meter-Hüne dennoch bis zur 78. Minute durch. „In so einem wichtigen Spiel will man natürlich nicht raus“, sagt Rossmann. Er verspürte jedoch ein Ziehen im Muskel. In Absprache mit Trainer Alfred Kaminski und der medizinischen Abteilung habe er sich schließlich „dazu durchgerungen, mich auswechseln zu lassen“.

Dem Muskel geht es inzwischen wieder gut. Rossmann kann am Sonntag (14 Uhr) im Spiel bei Tabellenführer SSV Ulm 1846 wieder mitwirken. Vor ein paar Wochen wäre es noch ein Topspiel gewesen. Doch nach fünf sieglosen Ligaspielen in Folge haben sich die Kickers aus dem Titelrennen verabschiedet. Am Dienstag folgte dann das Aus im Pokal. „Das war ein Tiefschlag, aber die Erde dreht sich weiter. Wir haben ein schweres Spiel vor uns und jeder steht in der Verantwortung – für den Verein und das Umfeld. Das sollte spätestens jetzt jedem bewusst sein. „Wir werden das Fußballspielen nicht einstellen und ich hoffe, dass wir am Wochenende damit anfangen, den Negativtrend zu beenden“, sagt Rossmann.

Bisher ist das nicht gelungen – trotz Trainerwechsel und Teamsitzung. Was kann da also noch helfen? „Ich bin kein Therapeut“, sagt Rossmann, der zwei Semester Psychologie studiert hat. „Jeder muss sich an seinem Ehrgefühl packen.“ Er erinnert daran, dass es diese Saison auch schon andere Phasen gab. In der Hinrunde hatte man Ulm zum Beispiel 3:1 besiegt und danach mit den Fans gefeiert. „Jetzt muss man es aber auch mal aushalten, wenn es Unmut gibt. Das sollte für jeden ein Signal sein, wir müssen ein anderes Gesicht zeigen.“

Kaminski sieht das ähnlich. Jeder habe am Sonntag die Chance, „seine Visitenkarte abzugeben“. Das betrifft auch die Spieler, die für kommende Saison noch unter Vertrag stehen. Die künftige Sportliche Leitung wird entscheiden, wer eine Rolle spielt und wer nicht. Die „Bild“ hat in diesem Zusammenhang Timo Rost (zuletzt Aue) als Trainer ins Gespräch gebracht. Er sei ein Kandidat. Oder wurde er nur von seinen Beratern ins Gespräch gebracht? Rost sei „ein interessanter Mann“, heißt es dazu aus dem Präsidium. Man werde die Posten jedoch von oben nach unten besetzen. Priorität hat die Suche nach einem Geschäftsführer („Das soll ein guter Mann sein, der aus dem Sport kommt“). Dieser werde dann federführend den Trainer suchen. Für beide Positionen gebe es schon einige Bewerbungen. Kaminski wird kommende Saison wohl als dritte Kraft in der Sportlichen Leitung wirken, unter anderem als Schnittstelle zum Leistungszentrum. In Zugzwang sehen sich die Kickers nicht. Man sei mit Blick auf den Kader längst in Gesprächen und an Lösungen dran. „Vier Unterschiedsspieler“ stehen auf der Wunschliste, heißt es.

