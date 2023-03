„Traditionsfamilie“ greift Kickers Offenbach unter die Arme

Von: Christian Düncher

Achim Enders (rechts), Initiator der OFC-Traditionsloge, mit den ehemaligen OFC-Spielern (von links) Martin Wolf, Nazir Saridogan und Thorsten Becht. © p

Beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist man stolz auf seine Tradition - und versucht, diese so gut wie möglich zu pflegen.

Offenbach – Aus der 2021 von Achim Enders ins Leben gerufenen „OFC-Traditionsloge“, in der sich bei Heimauftritten der Offenbacher Kickers regelmäßig ehemalige Spieler und Trainer treffen, ist in Abstimmung mit dem Vorstand die nächste Idee entstanden: die „OFC-Traditionsfamilie“.

Diese wird den Verein bei der Betreuung wichtiger Partner (wie Fan-Clubs, Fan-Museum und VIP-Gäste) sowie der Suche nach Sponsoren unterstützen, heißt es in einer Mittelung des Vereins. Zunächst sind in einer ersten Runde Karl-Heinz Volz, Wilfried „Wille“ Kohls, Hans-Peter „Bubu“ Knecht, Oliver Roth, Stefan Schummer, Stefan Dolzer und Chris Cappek im Team, wobei sich der Kreis erweitern und ändern kann.

Kickers Offenbach: „Tradition am Bieberer Berg aktiv leben“

Die Aktion sei „ein weiterer Schritt, die Tradition am Bieberer Berg aktiv zu leben und verdiente OFC’ler in die Vereinsarbeit zu integrieren“, teilte der Club mit. Enders, Sponsor und selbst ehemaliger Jugendspieler der Kickers, wird mit dem Club-Management die Arbeit der „OFC-Traditionsfamilie“ koordinieren und aktiv unterstützen.

Zugleich zogen Enders und die Kickers nach rund anderthalb Jahren „OFC-Traditionsloge“ ein positives Fazit. „Die Resonanz war herausragend: Die Loge wird sehr gut angenommen und viele Ehemalige nehmen dabei auch weite Anreisen in Kauf, um sich zu treffen.“ Ziel sei es gewesen, die Legenden einen Schritt näher an den Verein zu bringen und in der Loge auch die Chance für Gespräche und oftmals auch ein Wiedersehen nach vielen Jahren zu ermöglichen.“ Das ist offenbar gelungen. (Christian Düncher)