Trauer beim OFC um Bernd Walz

Von: Christian Düncher

Teilen

Bernd Walz verstarb überraschend im Alter von 65 Jahren © -

Der Fußballclub Kickers Offenbach trauert um einen seiner ehemaligen Spieler. Bernd Walz, 148 Mal für den OFC in der 2. Bundesliga am Ball, ist überraschend verstorben.

Offenbach – Er hatte das Potenzial für die 1. Liga. Doch eine schwere Verletzung, die er sich am 9. Juni 1982 im Trikot der Offenbacher Kickers zuzog, zwang Abwehrspieler Bernd Walz dazu, seine Karriere frühzeitig zu beenden. Nun ist der gebürtige Aschbacher (Kreis Bergstraße) überraschend im Alter von 65 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Frau Manuela und zwei Kinder.

„Danke Bernd, dass Du uns viele tolle Fußballmomente geschenkt hast“, schrieb OFC-Anhänger Thorsten Kruppka auf Facebook. „Er war ein toller, sympathischer Typ“, erinnert sich Doris Wallraff vom Fanclub „Ostkreispower“ an den 14-maligen Junioren-Nationalspieler.

Vom VfR Bürstadt, mit dem er Deutscher Amateurmeister wurde, kam Walz 1976 zum OFC, für den er 148 Partien in der 2. Liga (zwölf Tore) und acht im DFB-Pokal absolvierte. Das Fachmagazin „Kicker“ stufte ihn im Sommer 1982 in der Rangliste der 2. Liga als „herausragend“ ein. Doch das Relegationsrückspiel um den letzten freien Platz in der 1. Liga bei Bayer Leverkusen (Hinspiel: 0:1) sollte sein letztes sein. Erst ließ Walz den OFC mit seinem 1:0 hoffen (3.), dann erwischte ihn Nationalspieler Dieter Herzog bei einem Laufduell folgenschwer am Standbein (7.): Verrenkungsbruch im Sprunggelenk lautete die Diagnose. Der OFC verlor den Verteidiger und auch das Spiel (1:2). „Ich mache dem Dieter keinen Vorwurf. Wir wollten beide nur den Ball spielen“, nahm Walz den Weltmeister von 1974 in Schutz.

Das Horror-Bild mit seinem entstellten Bein war in vielen deutschen Zeitungen zu sehen. So sehr Walz das Mitgefühl der Fußballfreunde auch rührte, tat er sich nicht immer einfach damit. „Mein fußballerisches Wirken wird ein wenig auf diese schlimme Szene reduziert. Dabei zählte ich doch zu den ganz starken Zweitliga-Verteidigern, der es gut und gerne in der Bundesliga hätte probieren können“, sagte er. Nach der schweren Verletzung war seine Fußball-Karriere aber abrupt beendet. Zwar stand er in der Aufstiegssaison 1982/83 noch im Kader des OFC, spielte jedoch nicht mehr.

„Es war nicht mehr möglich, meine Gelenke zu 100 Prozent zu belasten. Das ist das Ende für jeden Profifußballer“, berichtete Walz. Danach spielte er noch lange für seinen Heimatverein TSV Aschbach und verhalf später als Trainer der SG Wald-Michelbach zum Aufstieg in die Kreisoberliga Bergstraße. Dort spielt inzwischen auch sein Sohn Tim - ebenfalls als Verteidiger.

Von Christian Düncher