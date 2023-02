Veräußert der OFC sein Tafelsilber?

Von: Jörg Moll

Die komplette OFC-Vereinsführung mit Schatzmeister Thomas Zahn, Präsident Joachim Wagner sowie den Vizepräsidenten Peter Roth und Jörg Briel (von links) ist als Investor zugleich Anteilseigner. Teile von ihnen sitzen auch im Aufsichtsrat der Profi GmbH. © -

Vor dem geplanten Anteilsverkauf, über den bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach abgestimmt werden soll, stellen sich viele Fragen. Das Präsidium hält sich aber bedeckt, will vorab nur die Mitglieder informieren.

Offenbach – Kickers Offenbach und seine Finanzen – ein erschöpfendes Thema, das an diesem Donnerstag (19 Uhr) wieder um eine neue Facette reicher sein wird. Der Vorstand um Präsident Joachim Wagner und seine Mitstreiter haben zu einer Informationsveranstaltung in die VIP-Räume des Stadions geladen. Dort sollen die Mitglieder exklusiv und unter Ausschluss von Medienvertretern über zwei angedachte Finanzdeals informiert werden, über die die Teilnehmer der Hauptversammlung des Klubs am Freitag, 27. Februar, abstimmen müssen. Wir beleuchten im Frage-Antwort-Spiel, um was es geht. Wobei die Mehrzahl an offenen Fragen angesichts der zurückhaltenden Informationspolitik des Fußball-Regionalligisten Aufschluss gibt darüber, wie es um die oft propagierte Transparenz steht.

Worum geht es?

Der Verein Kickers Offenbach (e.V.) soll weitere Anteile an der Profi GmbH an eine oder beide Investorengruppen (Bündnis Kickers, Kickers-Freunde) veräußern dürfen. Beide halten aktuell 38,7 Prozent der maximal möglichen 49,9 Prozent an Anteilen externer Investoren. 50,01 Prozent müssen laut Statuten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Verein verbleiben. Die Mitgliederversammlung soll ihr Votum für die Veräußerung von vier weiteren Prozent geben. In Modell 1 könnten je zwei Prozent an die beiden Investorengruppen gehen, in Modell zwei vier Prozent an das Bündnis Kickers. Dazu sollen die Mitglieder einem sogenannten Vorratsbeschluss zustimmen, der den maximal möglichen Verkauf von weiteren 7,2 Prozent in den kommenden drei Jahren erlaubt.

Um welche Summe geht es in diesem Deal?

Der Klub machte dazu bislang keinerlei Angaben. Ebenso wenig darüber, ob mit dem geplanten Verkauf eine Kapitalerhöhung einhergeht. Die würde den Wert der bisherigen Anteile der Investoren im Zweifelsfall beträchtlich verwässern, andererseits aber den Wert der gesamten Profi GmbH in realistisch kaum nachvollziehbare Höhen treiben. Auch über die grundsätzliche Herangehensweise zur Wertermittlung der Anteile an einer Profi GmbH, die in der viertklassigen Regionalliga bei weitem nicht in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren, gibt es bislang nur Vermutungen, aber keinerlei handfeste Angaben. Nimmt man den Einstieg der beiden Investorengruppen 2019 als Grundlage, damals erwarben sie für 1,9 Millionen Euro insgesamt 24,5 Prozent der Anteile, würde ein Prozent einem Wert von etwa 78 000 Euro entsprechen. In diesem Fall würden die Mitglieder Ende Februar über eine Gesamtsumme von rund 312 000 Euro sprechen. Von Seiten des Vereins hieß es dazu lediglich, dass die Summe höher anzusiedeln sei, was nahelegt, dass mit dem Erwerb eine Kapitalerhöhung einhergeht. Auch dazu hat sich der Verein bislang nicht geäußert.

Wer steckt hinter den Investoren?

Beide Gruppen halten sich bezüglich ihrer Anteilseigner weitgehend bedeckt. Als gesichert gilt, dass Präsident Joachim Wagner und sein Vize Peter Roth bei den Kickers-Freunden, deren Kapitalgesellschaft Thomas Delhougne als Geschäftsführer verantwortet, die größten Einlagen halten. Auch Vereinsschatzmeister Thomas Zahn, Vizepräsident Jörg Briel sowie die Verwaltungsratsmitglieder Sven Thielmann und Roland Straub werden dieser Gruppe zugerechnet. Völlig intransparent ist, wer der zweiten Investorengruppe angehört. Geschäftsführer des Bündnis Kickers ist Falk Lennart Stobbe. Sein Vater Jörn Stobbe, einst Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Köln, ist Mitglied der Geschäftsführung der Becken Holding, einer Hamburger Investmentfirma. Auf deren Homepage steht über den im Taunus wohnenden Stobbe: „Der fußballbegeisterte Kopf hat zur Unterstützung von Traditionsvereinen für Offenbach die Bündnis Kickers GmbH gegründet.“ Wer dem Bündnis noch angehört, ist gut gehütetes Geheimnis.

Ist der OFC als Verein überhaupt noch eigenständig handlungsfähig?

Das ist die zentrale Frage. Fakt ist: Schon jetzt ist die Verzahnung von unterschiedlichen Ämtern auf wenige Personen beträchtlich: Das komplette Präsidium ist zugleich als Investor Anteilseigner. Teile von ihnen sitzen auch im Aufsichtsrat der Profi GmbH. Joachim Wagner ist dessen Vorsitzender. Die Motivation des Präsidiums dürfte zweifelsohne vom hehren Motiv geleitet sein, den OFC wieder auf eine größere Landkarte des deutschen Fußballs zu bringen. Was passiert aber, wenn diese Investoren, die zugleich ja Vereinsverantwortliche sind, in den kommenden drei Jahren auch die restlichen 7,2 Prozent der Anteile erwerben, dann aber die Lust oder die Vision verlieren und ihr Vorstandsamt abgeben? Dann hätte ein neuer Präsident mit seiner Mannschaft keinerlei Gestaltungsmöglichkeit mit Blick auf das Kerngeschäft des OFC, der Profi GmbH. Auch deshalb mehren sich im Vereinsumfeld die Stimmen, die kritisieren, dass mit dem erneuten Anteilsverkauf das Tafelsilber der Kickers veräußert werde. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des Klubs.

