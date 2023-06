Verdächtiges Schweigen bei Kickers Offenbach im Fall Zieleniecki

Von: Christian Düncher

OFC-Abwehrrecken: Maximilian Rossmann (rechts) trainiert wieder, Sebastian Zieleniecki (links) fehlt hingegen weiterhin. Er sei „krankgeschrieben“ heißt es. © hübner

Sebastian Zieleniecki, vergangene Saison Kapitän des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, ist weiterhin „krankgeschrieben“ und eine Rückkehr nicht absehbar. Das nährt natürlich die Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang. Immerhin: Sein Innenverteidiger-Kollege Maximilian Rossmann ist wieder fit

Offenbach – Kickers Offenbach und die Innenverteidigung: Das war vor gar nicht allzu langer Zeit die Position, auf der der OFC ein Luxusproblem hatte. Denn in Sebastian Zieleniecki, Maximilian Rossmann und Jayson Breitenbach standen drei nahezu gleichstarke Spieler für das Abwehrzentrum zur Verfügung. Zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 stellt sich die Situation etwas anders dar.

Zieleniecki, in der abgelaufenen Spielzeit Kapitän, hat sich krankgemeldet und keine der bisherigen Trainingseinheiten mitgemacht. Das nährt natürlich die Gerüchte, denen zufolge der Pole die Kickers trotz eines bis 2025 gültigen Arbeitspapieres verlassen will. Schon länger wird er mit Drittligist Hallescher FC in Verbindung gebracht, wo in Thomas Sobotzik (Sportdirektor) und Sreto Ristic (Trainer) das Duo tätig ist, unter dem er beim OFC seine beste Zeit hatte. Und: Halle hat den Vertrag mit Innenverteidiger Sören Reddemann erst kürzlich aufgelöst.

An derlei Spekulationen möchte sich Christian Hock, Sport-Geschäftsführer der Kickers, allerdings nicht beteiligen. Zieleniecki sei aktuell „krankgeschrieben“, ein entsprechendes Attest liege vor. Wann er mit der Mannschaft trainiere, sei nicht absehbar. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen. Das klingt nicht sonderlich verheißungsvoll.

Da kommt es natürlich extrem ungelegen, dass Rossmann das öffentliche Training am Dienstag vorzeitig beenden musste. Der notenbeste OFC-Akteur der vergangenen Saison hatte sich nach einem Laufduell von Physiotherapeut Jörn Klümper behandeln lassen und war kurz darauf in die Kabine gegangen. Hock gab jedoch bereits am nächsten Tag Entwarnung: „Der Muskel hatte zugemacht.“ Rossman sei bereits wieder auf dem Trainingsplatz.

Allerdings: Rossmann hatte vergangene Saison seit seinem Startelf-Debüt am elften Spieltag insgesamt acht Partien verpasst, eine aufgrund einer Sperre, den Rest aus gesundheitlichen Gründen. Sorgen macht sich Hock jedoch nicht. Man habe in Rossmann, Breitenbach und dem aus der U21 beförderten Dino Kurbegovic (kam bereits vergangene Saison viermal zum Einsatz) drei gelernte Innenverteidiger im Kader und in Julian Albrecht sowie Zugang Leon Müller (beide defensives Mittelfeld) ein Duo, das diese Position schon in der Regionalliga besetzt hat. Albrecht hatte schon zu Beginn der Vorbereitung beim Trainingsspiel als Innenverteidiger ausgeholfen.

„Es gäbe also noch Möglichkeiten zum Verschieben“, betont Hock mit Blick auf die internen Alternativen. Kristjan Arh Cesen, Zugang vom VfR Aalen, zählt nicht dazu. Der Linksverteidiger komme für eine zentralere Position „eher in einer Dreierkette“ in Frage – und die ist bei den Kickers aktuell kein Thema. Und so hat die kürzlich getätigte Aussage, dass man „in der letzten Reihe durch“ sei, also die Personalplanung dort abgeschlossen habe, weiterhin Bestand. Daran würde wohl auch ein Wechsel Zielenieckis nichts ändern.

