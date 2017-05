OFC verliert 0:2 in Stuttgart und wird trotzdem gefeiert

Stuttgart - Die Offenbacher Kickers haben die Saison mit einer Niederlage beendet. Der kommenden Runde sieht man aber voller Zuversicht entgegen, zumal die Personalplanungen schon recht weit sind. Offen ist unter anderem noch, wer neuer Torwart Nummer zwei wird. Von Christian Düncher

Das letzte Saisonspiel der Offenbacher Kickers war bereits lange vorbei. Die Spieler saßen teilweise schon im Bus, als sich die Mannschaft noch einmal auf den Weg ins Stadion machte. Der Grund: Noch immer harrten dort Fans aus und feierten ihr Team – trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage beim VfB Stuttgart II.

„Das ist Wahnsinn“, zeigte sich MittelfeldSpieler Serkan Göcer begeistert. „Wir gehen nach dem Spiel hin und die schreien ‘Auswärtssieg’. Die sind positiv verrückt und haben diese Saison eine enorme Leistung gebracht. Zu Hause in der 4. Liga vor 6000 Zuschauern zu spielen, macht viel aus. Gemeinsam können wir viel bewegen.“ Die Fans waren einer der Gründe dafür, dass Göcer seinen Vertrag verlängert hat. „Es gab ein paar Klubs, die Interesse hatten. Aber ich fühle mich in Offenbach sehr wohl. Hier entsteht etwas, zumal das Gerüst ja bleiben wird.“

15 Spieler haben die Kickers bereits für kommende Saison unter Vertrag. Finden müssen sie unter anderem einen neuen Ersatztorhüter. Alexander Sebald wird heute bei Austria Lustenau (2. Liga, Österreich) unterschreiben. „Der Wechsel hat rein sportliche Gründe, ich will regelmäßig spielen“, erklärte Sebald. „Es fällt mir nicht leicht, zu gehen. Ich habe mich hier weiterentwickelt, nehme nur positive Erinnerungen mit.“

Ob Levent Vanli, bislang die Nummer drei, oder U19-Torwart Bilal Zabadne die neue Nummer zwei werden, ist offen. Zabadne soll sich bis heute entscheiden, ob er bleiben will. Er absolvierte kürzlich ein Probetraining bei der U23 des 1.FC Nürnberg, soll aber eine Absage erhalten haben.

Sebald ist jedenfalls davon überzeugt, dass der OFC in den nächsten ein, zwei Jahren angreifen und es unter die erste vier Teams schaffen kann. Dafür muss sich aber unter anderem die Auswärtsbilanz verbessern. Das 0:2 in Stuttgart war die zehnte Niederlage im 18. Spiel auf fremdem Platz. Die Partie hatte allerdings nur bedingt Aussagekraft. Beide Teams waren bereits gerettet. Außerdem hatte die Begegnung den Charakter eines Abschiedsspiels. So standen beim OFC alle fünf Akteure, von denen bekannt ist, dass sie den Klub verlassen, in der Anfangsformation. „Das war eine schöne Geste“, befand Sebald. Nebeneffekt der Geste waren jedoch einige Umstellungen. So gab Aaron Frey (wird künftig in den USA studieren) in seinem letzten Spiel sein Startelfdebüt, während Matthew Taylor erstmals in diesem Jahr in der Anfangsformation stand. „Sie haben es gut gemacht, obwohl sie teilweise lange nicht gespielt haben“, lobte Göcer. Am Ende stand dennoch eine Niederlage. „Mit etwas Glück wäre ein Unentschieden drin gewesen. Wir haben dreimal den Pfosten getroffen. Stuttgart hatte aber auch noch Chancen“, so Sebald.

Den Fans war es egal, Göcer ebenfalls. „Wenn uns vor ein paar Wochen jemand gesagt hätte, dass wir vor dem letzten Spiel gerettet sind, hätte es jeder unterschrieben“, sagte er und ergänzte mit Blick auf den Neun-Punkte-Abzug in dieser Spielzeit: „Ich freue mich darauf, dass wir kommende Saison bei null starten. Jetzt steht erst mal Erholung an.“ Wobei: Ein Teil der Mannschaft feiert zunächst auf Mallorca. Trainiert wird erstmals wieder am 19. Juni.