Viel riskiert - und alles verloren

Frust pur: Offenbachs Torschütze Björn Jopek (von links), David Richter, Christian Derflinger, Jayson Breitenbach und Philipp Hosiner stehen nach dem bitteren 1:3 in Hoffenheim enttäuscht vor den eigenen Fans. © Hübner

Die bittere 1:3 (0:1)-Pleite bei er TSG 1899 Hoffenheim II in der Nachspielzeit hat bei Kickers Offenbach eine Diskussion entfacht: Lieber volles Risiko auf drei Punkte gehen oder auch mal einen Zähler verteidigen?

Offenbach – Es hätte der Spieltag schlechthin für die Offenbacher Kickers werden können. Da patzt die Konkurrenz aus Ulm (0:0 in Bahlingen), Steinbach Haiger (1:1 in Mainz), Homburg (1:1 in Frankfurt) in Serie – und was macht der OFC? Er verliert nach starker zweiter Hälfte noch durch zwei Treffer in der Nachspielzeit 1:3 (0:1) bei der TSG 1899 Hoffenheim II. Statt den Rückstand auf Spitzenreiter Ulm auf fünf Punkte zu verringern, ist er auf acht Zähler angewachsen.

Beim OFC entbrannte anschließend eine Diskussion darüber, wie die Herangehensweise in der Schlussphase zu beurteilen ist. Schließlich ist es das zweite Mal nach dem 2:3 beim TSV Steinbach Haiger, dass die Kickers in der Schlussphase einen Punkt herschenkten.

Pyro-Show spaltet Fangemüter Es lief die 53. Minute in Hoffenheim, als sich OFC-Fans in die 90er Jahre zurückversetzt fühlten. Die Ultras des Fußball-Regionalligisten, die unter dem Namen K71 firmieren, hatten ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Pyro-Feuerwerk gefeiert. Der Gästeblock leuchtete in grellem Rot. Dauergesang drang durch den Rauch. Im Fanlager entwickelt sich in sozialen Medien seither eine rege Diskussion mit zwei konträren Meinungen: „Geile Aktion“ oder „Das schadet dem Verein.“ OFC-Geschäftsführer Matthias Georg missfiel, dass Pyro aufs Feld gelangte: „Das ist ein No Go, darüber müssen wir reden.“ jm

„Vielleicht hätten wir den Punkt mitnehmen müssen“, meinte Björn Jopek. Der Mittelfeldspieler hatte in der 73. Minute den frühen und wegen vermeintlicher Abseitsstellung von Andu Kelati (9.) durchaus umstrittenen Rückstand mit seinem dritten Saisontor egalisiert. Die Kickers hatten sich damit für einen deutlich besseren Auftritt in Halbzeit zwei belohnt und weiter konsequent den Weg nach vorne gesucht.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles dafür getan, erstmal den Ausgleich zu schießen und am Ende die Energie in einen Sieg umwandeln wollen“, meinte Trainer Ersan Parlatan, der zum zweiten Mal mit dem OFC eine Niederlage kassierte – und wie in Haiger war sie so unglücklich wie unnötig.

„Wir waren in der zweiten Halbzeit klar überlegen, aber dafür können wir uns nichts kaufen“, räumte Christian Derflinger ein. Sein Teamkollege Jopek gab derweil einen Einblick in die Gefühlswelt der Mannschaft. „Man spürt den Druck, jedes Spiel gewinnen zu müssen“, sagte er mit Blick auf die Folgen des schwachen Saisonstarts mit elf Zählern aus acht Partien.

Doch Jopek weiß natürlich auch um die Mängel, die aktuell verhindern, dass der OFC erfolgreicher zur Aufholjagd blasen kann. „Wir können nicht in jedem Spiel 0:1 zurückliegen“, meinte er. Zum fünften Mal in den letzten sechs Pflichtspielen war der OFC in Rückstand geraten. In Hälfte eins agierte er zu verhalten, hatte bis auf Derflingers Schuss (30.) keine zwingende Gelegenheit. Im zweiten Abschnitt änderte sich das, wozu auch die eingewechselten Törles Knöll und Jakob Zitzelsberger beitrugen. Knöll setzte als Stoßstürmer viel entschlossener im Pressing nach als noch zuvor Dejan Bozic. Zitzelsberger kam für den am Rande des Platzverweises wandelnden Maximilian Rossmann, der nach zwei Fouls der rustikaleren Art zur Pause in der Kabine blieb. Im letzten Heimspiel des Jahres am Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiß Koblenz wird er aber wegen der 5. Gelben Karte fehlen.

„Wir haben in der zweiten Hälfte wahrscheinlich so gut gespielt wie in der gesamten Saison nicht“, ärgerte sich Jopek. Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Dominanz und Spielkontrolle das eine sind, die Effizienz im Offensivspiel das andere. 16 Durchbrüche über links und rechts hatte Geschäftsführer Matthias Georg gezählt. Fast immer aber klärte ein Hoffenheimer letztlich die Situation.

Ebenso auffällig: Der OFC macht in entscheidenden Situationen zu viele Fehler. Vor dem 0:1 durch Kelati hatte Semir Saric falsch spekuliert und so den Steckpass zugelassen. Vor dem 1:2 in der zweiten Minute der Nachspielzeit verlor Lemmer den Ball nach langem Sprint aus der eigenen Hälfte. Umut Tohumcu nutzte den viel zu freien Raum zentral vor dem Tor und zimmerte die Kugel links ins Netz (90.+2), mit der letzten Aktion des Spiels holte er noch mal den Hammer raus. Nach Ballverlust von Saric landete sein zweiter Fernschuss im rechten Winkel.

