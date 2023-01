Völler würdigt Nuber bei Trauerfeier: „Kein Besserwisser, ein Bessermacher“

Von: Jörg Moll, Holger Appel

„Von Hermann haben alle profitiert: die durchschnittlichen und die außergewöhnlichen“: Rudi Völler, einst von Nuber entdeckt und gefördert, fand wie Pfarrer Matthias Loesch (von links), OFC-Präsident Joachim Wagner und Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke im Zelt vor der Hermann-Nuber-Tribüne im Stadion am Bieberer Berg treffende Worte zum Abschied vom größten Offenbacher Fußballer. © -

Rund 1500 Menschen haben Hermann Nuber, dem größten Fußballer, den Kickers Offenbach je hervorgebracht hat, bei einer Trauerfeier im Stadion Bieberer Berg die letzte Ehre erwiesen.

Offenbach – Eine Stadt und ein Verein haben würdevoll Abschied genommen von einem herausragenden Repräsentanten Offenbachs und dem größten Fußballer der Kickers: Hermann Nuber.

1500 Gäste hatten zur Trauerfeier auf der seit vergangenem Jahr nach ihm benannten Tribüne Platz genommen. Sie nahmen Abschied von jenem am 12. Dezember 2022 verstorbenen Mann, der so vieles von dem auf sich vereint hat, was diesen Klub ausgezeichnet hat und so gerne wieder auszeichnen würde: Fleiß, harte Arbeit, Ehrlichkeit, Loyalität und immerwährende Treue. Eigenschaften, die ihm weit über die Grenzen Offenbachs hinaus hohes Ansehen einbrachten. Was auch Pfarrer Matthias Loesch, seit eh und je mit vollem Herzen Kickers-Fan, in feinsinnigen Worten zum Ausdruck brachte: „Wo immer ich als Fan hinkam, wurde ich gefragt: Wie geht es Nuber? In Osnabrück, Fürth, selbst in Mannheim sagte jeder: Das war ein Guter.“

Von Jung und Alt verehrt: Nicht nur die, die ihn live auf dem Platz erlebt hatten, nahmen Abschied von Nuber. © -

Auch beim ewigen Rivalen von der anderen Mainseite, der Frankfurter Eintracht, mit dem sich Nuber und die Kickers viele große Duelle geliefert hatten, damals mehr als nur auf Augenhöhe, ist der Respekt groß. Unter den vielen Trauergästen aus der Welt des Fußballs weilten auch Eintracht-Präsident Peter Fischer und Bundesliga-Rekordmann Karl-Heinz Körbel.

Nach Nubers Lieblingsmelodie aus Dr. Schiwago, mit der die Trauerfeier eingeleitet wurde, hatte zunächst Kickers-Präsident Joachim Wagner das Wort ergriffen. „Hermann Nuber war ein Leuchtturm im deutschen Fußball“, sagte er und würdigte Nubers Tugenden: „Hinfallen, aufstehen und kämpfen waren für ihn normal.“

Eintracht-Präsident Peter Fischer (rechts) mit Pfarrer Matthias Loesch (Mitte) und OFC-Legende Freddy Schultheis. © -

Rührende Worte fand anschließend Rudi Völler. Der gebürtige Hanauer, den Nuber entdeckt und in Offenbach auf dem Weg zur Weltkarriere maßgeblich gefördert hatte, erinnerte sich in launigen Worten an Zeiten, in denen er als Teenager auf der Geschäftsstelle eine Ausbildung absolviert hatte. „Hermann sagte zu mir: Du brauchst noch etwas mehr auf die Rippen.“ Und dafür sorgte er dann gleich selbst, indem er „mir zweimal die Woche Fleischwurst und den berühmten Fleischsalat mitbrachte“, so Völler.

Dieter Müller, einstiger OFC-Spieler, -Trainer und -Präsident (rechts), neben Eintracht-Urgestein Charly Körbel. © -

Nuber habe, so der spätere Weltmeister als Spieler und Vizeweltmeister als Trainer, der klare Blick für Talente, aber auch der entsprechende Umgang mit ihnen ausgezeichnet. „Hermann war nie ein Besserwisser, er war ein Bessermacher.“

Nubers sportliche Nachfahren: Das gesamte Regionalliga-Team des OFC nahm an der Trauerfeier teil. © -

Matthias Loesch fand danach die richtigen Töne als Fan, die den Status des „eisernen Hermann“ verdeutlichten „In meiner Jugend auf dem Bolzplatz wollte jeder Nuber sein, das war das Größte“, sagte er. Wie prägend Nuber auch Generationen später war, verdeutlichte Offenbachs OB Dr. Felix Schwenke: „Auch ich bin in den 90er Jahren noch mit dem Bus an der Feldstraße vorbeigefahren und jeder hat geschaut, ob er Hermann Nuber in der Metzgerei sieht.“ Nuber-Mania bezeichnete Loesch dieses Phänomen. Nuber hatte dies als herausragender Fußballer, als begnadeter Talentförderer, vor allem aber als Mensch heraufbeschworen. „Du fehlst“, schloss Schwenke treffend. Das finale „Time to say goodbye“ unterstrich das nochmals eindringlich.

Zahlreiche Ex-OFC-Spieler wie Marcus Wolf (links), Suat Türker (Mitte) und Oliver Roth (davor mit grauer Mütze) weilten unter den Trauernden. © -