Vom beschaulichen Lotte nach Amsterdam gegen de Ligt

Von: Jörg Moll

„Es geht nicht um Maximilian Rossmann, es geht um den OFC“: Offenbachs letzter Zugang gab in Kassel seinen Kurzeinstand. © Hübner

Maximilian Rossmann kennt ganz große Kulissen. In Holland hat er intensive Erfahrungen gesammelt, von denen auch sein neuer Klub Kickers Offenbach bald profitieren soll.

Offenbach – Keine vier Wochen ist Maximilian Rossmann bei den Offenbacher Kickers – und schon hat er die gesamte Palette an Emotionen beim Fußball-Regionalligisten miterlebt. „Die Stimmung kann schnell kippen“, hat der 27-Jährige festgestellt, der beim 1:0-Sieg beim KSV Hessen Kassel in der Schlussphase seinen (Kurz-)Einstand gab.

Doch genau jene Emotionen sind es, die den 1,92 Meter großen Innenverteidiger gereizt haben. „Ich war in der 3. Liga bei Vereinen, die keine ausgeprägte Fanbasis hatten“, sagt er mit Blick auf seine Stationen beim FSV Mainz 05 II (2017/17), Sportfreunde Lotte (2017/18) und zuletzt Viktoria Köln (2018 bis 2020), für die er 95 Mal drittklassig spielte. Und weil ihn die Atmosphäre beim OFC reizte, nahm er auch in Kauf, dass er erstmals seit 2016, als er von seinem Ausbildungsklub VfL Wolfsburg zum West-Regionalligisten Alemannia Aachen gewechselt war, wieder Regionalliga spielt. „Mir war nicht wichtig, ob ich am Ende meiner Karriere sagen kann, dass ich noch 40 Drittligaspiele mehr gemacht habe. Ich hatte auch verschiedene Angebote von Erstligavereinen im Ausland. Aber das wollte ich nicht. Mir ist wichtiger, dass ich mich mit dem Verein identifiziere“, erklärt er. An Offenbach hat ihn auch gereizt, dass er schnell in Köln ist, wo seine Freundin samt gemeinsamem Hund lebt. Dass er erst nach Ende des Transferfensters am 5. September zum OFC wechselte, hatte zur Folge, dass er sich heranarbeiten musste. Das Individualtraining ersetzt eben keine Vorbereitung oder Mannschaftstraining. Dazu kamen zwischenzeitlich Rückenprobleme, die aber ausgestanden sind. „Ich bin jetzt auf einem guten Niveau, was die Fitness betrifft“, betont er: „Und ich habe Bock, Fußball zu spielen.“ Dass er sich erst mal hinten anstellen muss, ist ihm bewusst: „Mein Anspruch ist es, eine Führungsrolle einzunehmen, aber es geht nicht um Maximilian Rossmann, es geht nur um den OFC.“

Alfred Kaminski schätzt Rossmanns Qualitäten. „Er ist sehr erfahren, bringt das Körperliche mit, ist kopfballstark, aber er gibt auch viele Kommandos“, lobt der Interimstrainer der Kickers. Zudem ist Rossmann für gepflegtes Aufbauspiel bekannt. Vieles davon habe Rossmann beim Kurzeinsatz in Kassel, als er in der 87. Minute für Vincent Moreno Giesel aufs Feld kam, eingebracht. Rossmann ordnete den Sieg beim Schlusslicht nüchtern ein: „Es ging nur um Tugenden, dass wir uns steigern müssen, ist logisch.“

Steigern, entwickeln, fortbilden: Attribute, die auch zu ihm selbst passen. Abseits vom Fußball treibt er seine Zukunft nach der aktiven Karriere voran. Ein Psychologie-Studium hat er vorzeitig beendet, wird nun stattdessen einen Hochschulabschluss in Sportmanagement angehen.

Priorität hat aber der Fußball, der ihn 2018 für zwei Jahre in die niederländische Eredivisie führte. Frank Wormuth, einst DFB-Chefausbilder, hatte ihn zu Heracles Almelo gelotst. „Das war die intensivste Zeit meines Lebens“, räumt Rossmann ein: „Ich dachte, dass ich einige Zeit brauchen würde – aber dann stand ich im ersten Spiel auf dem Platz – vor 50 000 Zuschauern bei Ajax Amsterdam.“ Almelo führte, erkämpfte ein 1:1. Der heutige Bayern-Star Mathijs de Ligt köpfte den Ausgleich. „Ich habe zwei Wochen gebraucht, um das zu realisieren“, sagt Rossmann, der 37 Mal in Hollands erster Liga auflief. Das Debüt beim OFC hat er schneller abgehakt: „Ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Rolle spielen, wenn wir in Schwung kommen.“

