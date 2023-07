Vor 40 Jahren: Höhepunkte der tristen OFC-Saison

Von: Holger Appel

Der Anfang vom Tore-Festival gegen Mönchengladbach. Franz Michelberger (links) überwindet Torwart Uwe Kamps. Nationalspieler Wilfried Hannes kommt zu spät. © Agenturen

Im dritten und abschließenden Teil unserer Serie über die bislang letzte Bundesliga-Saison von Kickers Offenbach vor 40 Jahren geht es um zwei besondere Spiele.

„Gladbach und die Eintracht.“ Der mittlerweile 86 Jahre alte Lothar Buchmann antwortete prompt auf die Frage nach den besonderen Spielen in der letzten Bundesliga-Saison der Offenbacher Kickers. Und der damalige OFC-Trainer liegt damit natürlich richtig.

Offenbach – 40 Jahre ist das mittlerweile her. Die besagten Spiele lagen im ersten Viertel der Saison 1983/84, die Euphorie nach dem Aufsteigs aus der 2. Bundesliga war noch groß. Das änderte sich im Lauf der Spielzeit, die letztlich trist und mit dem Abstieg endete. Lothar Buchmann saß da schon längst nicht mehr auf der Bank der Kickers.

OFC - Borussia Mönchengladbach 4:3 (4:1), zweiter Spieltag (Samstag, 20. August 1983). Das „Jahrhundertspiel am Bieberer Berg“ (Buch zum 100-jährigen Bestehen der Kickers). Aufsteiger Offenbach hatte zum Auftakt mit 0:1 in Bochum verloren (Torschütze Stefan Kuntz, heute Trainer der Türkei), spielte dann im ersten Heimspiel die von Jupp Heynckes gecoachte Gladbacher Borussia in Grund und Boden. Zumindest in der ersten Halbzeit. „Fußball wie aus dem Lehrbuch“, bescheinigten unserer Redakteure Artur Kohlberger und Gerhard Müller den Kickers. „Alles gelang ihnen. Wie Anfänger ließen sie die Gladbacher aussehen, die mit Buchmanns Taktik ohne echten Mittelstürmer und den wechselenden Spitzen Michelberger und Bein nicht zurechtkamen.“

Franz Michelberger (21.) hatte den OFC in Führung gebracht, Uwe Bein bis zur Pause dreimal getroffen (23., 28., 38.). Die Zuschauer im mit 23000 Zuschauern gut gefüllten Stadion tobten. „Die Offenbacher waren bis zur Pause Bundesliga-Spitze, so als hätten sie nie woanders als in der bundesdeutschen Eliteliga gespielt“, schrieben Kohlberger und Müller. Die Gladbacher, für die Uwe Rahn (37.) bis zur Pause getroffen hatte, „wurden förmlich überrannt“.

Aber die Kickers hatten in der ersten Hälfte über ihren Verhältnissen gelebt, wie unsere Redakteure analysierten. Lothar Matthäus (68./Elfmeter) und Hans-Jörg Criens (81.) sorgten für das große Zittern am Bieberer Berg. „Die Kickers spielten urplötzlich wieder zweitklassig. Dusel und der starke Torwart Valentin Herr verhinderten letztlich das 4:4“, meinten die OP-Redakteure.

Das 1:0 für die Kickers im Derby. Uwe Bein verwandelt den umstrittenen Handelfmeter. Eintracht-Torwart Joachim Jüriens knöpft sich die falsche Ecke vor. © Agenturen

„Das waren zwei lebensnotwendige Punkte mit Blick auf die schweren Spiele, die nun folgen. Die erste Halbzeit hat mich begeistert, da hat alles gepasst. Die zweite Halbzeit hat bewiesen, dass wir noch viel lernen müssen, um in der Bundesliga zu bestehen“, sagte Trainer Buchmann. Er hatte trotz des Sieges wohl schon eine Vorahnung, wie schwierig diese Saison wohl werden würde. „Auch wenn uns nach dem ärgerlichen und selbst verschuldeten 1:4-Rückstand noch eine Resultatsverbesserung gelungen ist, der Sieg der Kickers war verdient“, zeigte sich Heynckes als fairer Verlierer.

OFC - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0), sechster Spieltag (Samstag, 10. September 1983). „Valentin Herr hält wie ein junger Gott“, lautete die Überschrift zum Spiel in der Montagsausgabe unserer Zeitung. Und darunter: „Mainderby lebt nicht von der Klasse, aber die Dramatik entschädigt für alles.“ Die Kickers waren nach Angaben unserer späteren Sportchefs Erich Müller „ein glücklicher Sieger“. Sie waren nach 27 Minuten in Führung gegangen. Eintrachts Michael Sziedat hatte bei einer unglücklichen Aktion seines Kollegen Thomas Berthold im eingenen Strafraum den Ball mit der Hand berührt. Abwehrversuch oder nicht? Schiedsrichter Hontheim entschied zum Entsetzen der Frankfurter auf Elfmeter, Uwe Bein verwandelte ihn sicher. Ralf Falkenmayer traf den Pfosten des Offenbacher Tores. Sziedat, nebenher noch Trainer der SG Dietzenbach, flog in der Endphase mit Rot vom Platz. Dennoch erzielte Ralf Sievers (87.) den Ausgleich. „Der OFC schien klinisch tot“, schrieb Müller. Dann aber Eckball für die Kickers. Bein schlug den Ball in die Mitte, Michael Kutzop traf per Kopf (89.), obwohl Eintracht-Ikone Karl-Heinz Körbel ihn noch wegzudrängeln versuchte. Die Entscheidung.

„Wir brauchen solche Siege gegen Gegner, die hinterher meinen, sie seien besser gewesen“, frohlockte Kickers-Trainer Buchmann und ergänzte: „Fußball ohne Glück geht nicht. Wir hatten dieses mal die nötige Portion.“ Eintracht-Trainer Branco Zebec hingegen haderte: „Es war ein unglückliches Resultat, auch mit zehn Spielern gegen eine harmlose Kickers-Mannschaft. Auch gegen diesen Schiedsrichter hätten wir einen Punkt mitnehmen müssen. Wir sind aber selbst schuld, waren voller Naivität und Unvermögen. Beide Teams hatten kein Bundesliga-Niveau.“ Am Saisonende hatte die Eintracht acht Punkt mehr als die Kickers, sicherte sich über die Entscheidungsspiele gegen Duisburg den Klassenerhalt in der Bundesliga.

» Der OFC kam in seiner letzten Bundesliga-Saison auf lediglich sieben Siege: 4:3 gegen Mönchengladbach, 2:0 gegen Köln, 3:2 gegen Uerdingen, 3:2 gegen Kaiserslautern, 5:1 gegen Düsseldorf, 2:1 gegen Frankfurt und 3:1 gegen Mitabsteiger 1. FC Nürnberg. Daheim punkteten die Offenbacher noch gegen Bielefeld (2:2), Dortmund (0:0) und Bochum (2:2). Auswärts holten sie nur zwei Punkte: beim 4:4 in Braunschweig und beim 1:1 in Kaiserslautern mit Trainer Hermann Nuber.

