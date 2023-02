Vor 50 Jahren: Kampf- und Kollektivgeist des OFC beherrscht Eintracht-Individualisten

Kickers Offenbach

Die Kickers in der Saison 1972/73. Hinten von links: Trainer Gyula Lorant, Egon Schmitt, Herbert Meyer, Erwin Kostedde, Amand Theis, Manfred Ritschel, Lothar Skala, Sigfried Held, Winfried Schäfer, Hans Schmidradner, Josef Hickersberger, Betreuer Bellof, Masseur Röder, vorne: Dieter Kaster (Müller), Ernst Traser, Heinz Traser, Wilfried Loos, Niko Semlitsch, Torwart Fred-Werner Bockholt, Torwart Josef Steinmetz, Rainer Blechschmidt, Peter Andres.

Auf den Tag genau vor 50 Jahre gewann Kickers Offenbach in der erfolgreichsten seiner sieben Bundesliga-Spielzeiten mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt. Der damals überragende Manfred Ritschel erinnert sich noch genau.

Offenbach – Erstmals nach einem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hielten die Offenbacher Kickers in der Saison 1972/73 die Klasse. Platz sieben ist die bis heute beste Platzierung im deutschen Oberhaus. Die Kickers lagen sogar einen Rang und einen Punkt vor der Frankfurter Eintracht, die sie am 7. Oktober zuhause mit 3:2 und genau vor 50 Jahren, am 24. Februar 1973, im Waldstadion mit 3:0 besiegten. Mittlerweile trennen die beiden Traditionsvereine, 1959 im Finale um die deutsche Meisterschaft noch Gegner im Berliner Olympiastadion, Welten. Der OFC müht sich seit elf Jahren um den Sprung aus der Regionalliga Südwest in die 3. Liga. Die Eintracht hat sich in der Bundesliga-Spitze etabliert und im vergangenen Jahr die Europa League gewonnen.

Aber damals vor 50 Jahren waren die Kickers auf Augenhöhe. Mehr noch. Sie waren besser. „Dr. Kunter verhinderte Eintracht-Fiasko“ titelte unsere Zeitung am 26. Februar 1973. Redakteur Wolfgang Tobien und Fotograf Fritz Hoffmann berichteten von der „Vorherrschaft in Fußball-Hessen“ und der „Wachablösung am Main“. Tobien schrieb nach der ersten Frankfurter Heimniederlage seit Juni 1971 in markanten Worten: „Mit maßloser Enttäuschung musste die stimmgewaltige Eintracht-Gefolgschaft im wider Erwarten nicht ausverkauften Oval im Frankfurter Stadtwald miterleben, wie sich ihre Herrin nahezu widerstandslos die Insignien ihrer seitherigen Würde vom ungestümen Emporkömmling von der anderen Mainseite aus den kraftlosen Fingern reißen ließ. Festtagsstimmung herrschte dagegen in der großen Offenbacher Kolonie während der kraft- und elanvollen Thronbesteigung.“ Das 84. Mainderby sei „eine eindrucksvolle Demonstration zweier Fußball-Welten“ gewesen, deren Unterschied durch die drei Tore von Erwin Kostedde (34. und 90.) sowie Manfred Ritschel (47.) noch nicht mal vollständig aufgezeigt wurde. „Dass Offenbacher Kampf- und Kollektivgeist an diesem Nachmittag über die Frankfurter Fußball-Individualisten triumphierte, könnte freilich auch der überragende Torwart Kunter nicht verhindern“, berichteten unsere Redakteure, verwiesen aber auch auf das Fehlen der „herausragenden Asse Bernd Hölzenbein und Jürgen Grabowski auf Frankfurter Seite.

Manfred Ritschel bei einem Besuch am Bieberer Berg im August 2017.

Überragend auf Seiten der Kickers war Außenstürmer Manfred Ritschel, der dann auch einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter verwandelte. OFC-Trainer Gyula Lorant bestätigte nach dem fulminanten Spiel, dass der antrittsschnelle, trickreiche und mit großem Kampfgeist aufgetretene Ritschel der beste Mann auf dem Platz gewesen sei. Auf die Frage nach dem zweitbesten OFC-Spieler verwies der Ungar dann ganz lapidar und gut gelaunt auf die „geschlossene Mannschaftsleistung“. Kann man nach so einem Triumph natürlich so machen.

Der mittlerweile 76 Jahre alte Ritschel hat diesen Tag auch noch in guter Erinnerung. „Wir haben damals ja öfter gegen die Eintracht in der Bundesliga gespielt, das war insgesamt eine tolle Zeit für Offenbach und für mich, aber dieser 3:0-Sieg war schon ein Erlebnis. In Frankfurt, im Waldstadion – das kann man sich angesichts der unterschiedlichen Entwicklung der beiden Vereine kaum noch vorstellen. Wir waren einfach besser, haben prima harmoniert und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Vor allem in der Offensive waren die Kickers natürlich klasse ausgestattet. Sie spielten in einem 4-3-3-System mit drei festen Angreifern, die Nationalspieler waren (Linksaußen Held) oder wie Mittelstürmer Kostedde und Ritschel später noch wurden. „Hinter uns im Mittelfeld hat Winfried Schäfer die Fäden gezogen – wir hatten damals wirklich Top-Spieler in unseren Reihen, die aber auch als Team super zusammengepasst haben. Erwin ist durch die Flanken von Siggi und mir von den Außenbahnen stets zu Chancen gekommen und hat unglaublich viele genutzt“, sagt der in Franken lebende Ritschel. So wie am 24. Februar 1973 im Frankfurter Waldstadion, als Kostedde einen Doppelpack schnürte.

