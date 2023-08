Vor erstem Duell seit neun Jahren: Die Bilanz des OFC gegen Eintracht Frankfurt II

Von: Holger Appel

Teilen

Einst Spieler und später Trainer der Kickers: Ex-Nationalspieler Ronny Borchers im Trikot der Eintracht-Amateure im August 1991 beim 2:2 am Bieberer Berg. Rechts: David Behlil, Stürmer des OFC. © wenho/OP-Archiv

Kickers Offenbach gegen die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht steht an diesem Sonntag, 16 Uhr, zum 21. Mal um Punkte auf dem Programm. Die Bilanz: Zwölf Offenbacher Siegen stehen vier Unentschieden und vier Niederlagen gegenüber. Der Blick zurück.

Saison 1985/86, Oberliga Hessen: 3:2 als Standardergebnis. Die Kickers, gerade aus der 2. Liga abgestiegen, gewannen beide Partien knapp. Sie wurden souverän Meister der Oberliga (58:10 Punkte), scheiterten aber in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd hinter Ulm und Salmrohr. Die Eintracht belegte mit 37:31 Punkten Platz sieben.

Saison 1986/87, Oberliga Hessen: Wieder feierten die Kickers den Meistertitel und in der Aufstiegsrunde gegen Bayreuth, Trier und Sandhausen die Rückkehr in die 2. Liga. Gegen die Eintracht hatte sie mit 4:1 und 1:0 gewonnen. Die Eintracht wurde Elfter.

Saison 1989/90, Oberliga Hessen: Zurück in der scherzhaft genannten Wald- und Wiesenliga. Die Kickers belegten hinter Rot-Weiss Frankfurt und der Spvgg. Bad Homburg Platz drei, die Frankfurter folgten auf Rang zehn. Daheim kamen die Kickers über ein 2:2 nicht hinaus, in Frankfurt siegten sie mit 1:0. Torschütze in der Schlussminute war Dieter Müller.

Saison 1990/91, Oberliga Hessen: Wieder nur Platz drei für Offenbach, dieses Mal hinter Hessen Kassel und Rot-Weiss Frankfurt. Gegen den Tabellenachten Eintracht kassierten die Kickers zwei Niederlagen: daheim mit 1:2, in Frankfurt mit 0:1.

Saison 1991/92, Oberliga Hessen: Die Kickers beendeten die Saison auf Platz sieben, nur zwei Ränge und sieben Punkte vor den Amateuren der Frankfurter Eintracht. Beide Spiele endeten Unentschieden: 2:2 und 1:1.

Saison 1992/93, Oberliga Hessen: Endlich wieder Platz eins für die Kickers, die erneut in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga scheiterten. Der TSV 1860 München und der SSV Ulm waren effizienter. Die Eintracht kam auf Platz zwölf, gewann zuhause gegen die Kickers mit 3:2 und verlor in Offenbach mit 0:2.

Saison 1993/94, Oberliga Hessen: Meister FSV Frankfurt holte immerhin fünf Zähler mehr als Verfolger OFC (46:22 Punkte). Die Eintracht war als Zehnter zweimal Punktelieferant für die Kickers: 3:0 und 3:2 für Offenbach, das in die neu installierte Regionalliga Süd aufrückte.

Saison 1996/97, Hessenliga: Die Kickers, Tabellenzweiter hinter Meister SV Wehen, gewannen beide Partien gegen die Eintracht; am elften Spieltag daheim mit 5:2, am 28. Spieltag in Frankfurt mit 4:2.

Saison 2002/03, Regionalliga Süd: Die Eintracht holte zwar am 24. Spieltag einen Punkt in Offenbach, erzielte aber wie im Hinspiel keinen Treffer. Das hatten die Kickers am fünften Spieltag dank der Tore von Patrick Falk und Michael Petry mit 2:0 gewonnen. Trainer der Kickers war Ramon Berndroth, Ort des Geschehens das mit rund 4000 Zuschauern gefüllte Hanauer Herbert-Dröse-Stadion. Die Kickers belegten Platz acht (50 Punkte), die Eintracht stieg ab (32 Punkte).

Kurz nach dem Siegtor für den OFC: Verteidiger Marcel Wilke bejubelt mit seinen Kollegen im März 2014 das 1:0 gegen die Amateure der Frankfurter Eintracht. © hübner

Saison 2013/14, Regionalliga Südwest: Die Frankfurter gewannen am neunten Spieltag daheim mit 3:1. Vor 4000 Zuschauern traf das Offenbacher Urgestein Ugur Albayrak doppelt für die Eintracht, Maximilian Oesterhelweg stockte auf vor 4000 Zuschauern am Bornheimer Hang. Christian Cappek hatte für die von Rico Schmitt trainierten Kickers per Elfmeter zwischenzeitlich verkürzt. Im Rückspiel vor 7000 Zuschauern am Bieberer Berg köpfte Marcel Wilke die Kickers zum 1:0-Sieg, die am Ende als Achter (50 Punkte) vier Ränge vor der Eintracht (42) landeten.