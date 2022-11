OFC will vor langer Pause „regelmäßig punkten“

Von: Christian Düncher

Teilen

Ersatzkapitän: Ronny Marcos (rechts, gegen den Mainzer Kaito Mizuta) wird die Offenbacher Kickers in Abwesenheit von Sebastian Zieleniecki (Reha) auch am Sonntag in der Partie beim Bahlinger SC auf den Rasen führen. © Hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach trifft in den letzten fünf Spielen des Jahres dreimal auf Kellerkinder und hofft darauf, den Rückstand zur Spitze verringern zu können. Die Kondition ist derweil beim OFC ein Thema, ebenso ein Trainingslager.

Offenbach - Jahresendspurt für die Offenbacher Kickers: In der Regionalliga Südwest stehen noch fünf Spiele an, ehe es in die diesmal besonders lange Winterpause geht. Fast drei Monate wird diese für den OFC dauern, zwei Wochen länger als vergangene Saison. Ohne das Hessenpokalviertelfinale am 25. Februar beim Ligarivalen SG Barock Fulda Lehnerz wären es sogar drei. In diese Unterbrechung der Spielzeit will man sich natürlich mit einem guten Gefühl verabschieden.

Angesichts von neun Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (34 Punkte) droht dem OFC jedoch - zumindest mit Blick auf die Liga - eine triste Ruhephase ohne sportliche Perspektive. Das gilt es natürlich zu verhindern. Dessen ist sich auch Matthias Georg bewusst. Der Geschäftsführer der Kickers hatte schon bei der Verpflichtung des neuen Trainers Ersan Parlatan betont, dass es das Ziel sei, den Rückstand bis zur Winterpause zu verringern. Das war zu Beginn der „Wochen der Wahrheit“ mit dem Sieg gegen Ulm (3:1) auch zwischenzeitlich gelungen. Nach dem 2:3 beim TSV Steinbach Haiger sowie dem 1:1 gegen den FSV Mainz 05 II befindet sich der OFC jedoch wieder in der einstigen Ausgangsposition. Von Stillstand könne aber keine Rede sein.

Man müsse Parlatan mit Blick auf dessen erste vier Punktspiele (zu Beginn seiner Amtszeit hatte es einen 2:0-Erfolg beim VfB Stuttgart II gegeben) „Respekt zollen“, so Georg. „Einen viel schwierigeren Einstand gibt es nicht. Es war aber relativ schnell eine gute Struktur zu sehen. Wir hatten Ordnung auf dem Platz und einen klaren Plan“, so der Geschäftsführer. Vor allem in den ersten zwei Begegnungen sei das „hervorragend“ gewesen. „Es ist aber klar, dass noch nicht alles gelingen kann.“ In Steinbach habe man beim „Team der Stunde“ lange gut mitgehalten und nach Führung unglücklich verloren. Zu Hause gegen Mainz (Georg: „Das ist das beste Auswärtsteam der Liga“) sei die Leistung ebenfalls gut gewesen.

Die Leistung sowie die Entwicklung können und dürfen in den noch bis zur Winterpause anstehenden fünf Partien aber nicht der Maßstab sein. „Jetzt kommen die Spiele, von denen wir uns versprechen, dass wir regelmäßig punkten“, sagt Georg angesichts der anstehenden Duelle beim Bahlinger SC (Sonntag, 14 Uhr, 10. Platz), gegen Eintracht Trier (16.) und Wormatia Worms (14.), bei 1899 Hoffenheim II (3.) und gegen RW Koblenz (18.). „Wir tun aber gut dran, keinen Gegner zu unterschätzen.“ Schon die Partie in Bahlingen sei „ein sehr schweres Auswärtsspiel“, warnt der 35-Jährige. Die jüngsten Zahlen sagen etwas anderes: Das Team vom Kaiserstuhl verlor vier der letzten fünf Spiele, nur gegen Aalen (13.) gab es einen Sieg.

Mit konditionellen Problemen rechnen die Kickers, die schon einen Tag vor der Partie anreisen, trotz des kräftezehrenden Programms der vergangenen Tage nicht. Zuletzt sei Mainz zwischenzeitlich zwar etwas „frischer“ gewesen, sagt Georg. „In den letzten Minuten hatten wir aber mehr Körner.“ Der körperliche Zustand der Spieler sei aber „ein Thema, das wir im Blick haben. Ersan Parlatan ist bekannt dafür, dass er auch in diesem Bereich sehr strukturiert vorgeht. Es wird eine schweißtreibende Vorbereitung.“ Und eine lange. „Wir können die Spieler ja nicht acht Wochen in den Urlaub schicken und müssen schauen, wo wir gegensteuern können.“ Eventuell wird es vor Weihnachten noch ein Testspiel geben, um die fußballfreie Zeit zu verkürzen. Die Länge der Winterpause sei zwar „ungewöhnlich“, so Georg, aber nachvollziehbar. „Im Februar mussten zuletzt oft Spiele abgesagt werden.“

Ob der OFC ein Trainingslager im Ausland absolvieren wird, ist noch offen. „Wir beschäftigen uns mit dem Thema, zumal die Bedingungen hier im Winter schwierig sind. Man muss aber überlegen, ob es Sinn macht, und auch auf das Wirtschaftliche schauen.“