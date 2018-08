Weilbächer und Spahn zu Gast

OFC-Talkrunde beim Tag der offenen Tür

Um 11. 30 Uhr spricht unser Sportchef und stellvertretender Chefredakteur Jochen Koch mit Kickers-Präsident Helmut Spahn über die Situation beim Fußball-Regionalligisten. Offenbach J Zeitung live erleben - in drei Tagen ist es soweit. An diesem Samstag öffnet die Offenbach-Post ihre Türen an der Waldstraße 226. Von 10.30 bis 16 Uhr gibt es nicht nur Rundgänge und Zeitungsdruck zum Anschauen. Auch die Sportredaktion trägt zum abwechslungsreichen Programm bei.