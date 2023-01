Winter-Trainingslager: OFC nicht der einzige Regionalligist

Von: Christian Düncher

Im Dezember musste der OFC teilweise in der Halle trainieren, da die Rasenplätze nicht nutzbar waren. Diese Situation droht auch in den ersten Wochen des neuen Jahres. © OFC

Dass der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach ein Winter-Trainingslager in der Türkei absolviert, sorgt bei den Fans für Diskussionen. Der OFC ist allerdings nicht der einzige Viertligist, der in den Süden fliegt.

Offenbach – Mindestens ein Drittel der 18 Mannschaften aus der Fußball-Regionalliga Südwest wird in der Winterpause ein Trainingslager absolvieren. Das geht aus einer vom Fachmagazin „Kicker“ veröffentlichen Übersicht hervor.

Während der Überraschungs-Zweite TSG Balingen (in Kenzingen) sowie der Elfte Bahlinger SC (in München) für diese Maßnahme in Deutschland bleiben, zieht es neben den Offenbacher Kickers (3.) auch den FC Homburg (4.) sowie die um den Klassenerhalt kämpfenden Eintracht Trier (17.) und RW Koblenz (18.) in die Türkei. Bei Spitzenreiter SSV Ulm 1846 hält man sich diese Möglichkeit noch offen. „Es besteht die Option, dass die Spatzen im Februar noch in ein Trainingslager fahren“, heißt es auf der Internetseite des Klubs.

Der TSV Steinbach Haiger, der sich als Tabellenfünfter bei einem Spiel Rückstand ebenfalls noch Hoffnungen auf Platz eins machen kann, verzichtet hingegen auf ein Trainingslager – und auch auf Zugänge. Die Mittelhessen haben vier Testspiele geplant, unter anderem am 4. Februar (13 Uhr) daheim gegen Hessenligist FC Hanau 93.

Die Offenbacher Kickers haben vier Testspiele geplant, eins davon während des Trainingslagers in der Türkei gegen den Ligarivalen RW Koblenz. Beide trafen diese Saison im Kampf um Punkte bereits zweimal aufeinander. Das Hinspiel in Koblenz verlor der OFC mit 0:1, im Rückspiel gab es zum Abschluss des Jahres einen 1:0-Erfolg auf dem Bieberer Berg durch ein Tor des eingewechselten Lucas Hermes. Weitere Testspielgegner sind RW Erfurt (21. Januar in Hünfeld), Schalke 04 II (28. Januar) und 1899 Hoffenheim II (19. Februar). Am 25. Februar steht dann mit der Hessenpokalpartie bei Ligarivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz das erste Pflichtspiel nach der Winterpause statt.