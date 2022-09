„Wir haben die Scheiße am Fuß“

Von: Jörg Moll

Der Mutmacher: Jakob Lemmer (links) gelingt mit seinem zweiten Saisontor das 2:2 in Nöttingen gegen Aufsteiger Freiberg. Der starke SGV-Torwart Niclas Heimann ist dieses Mal machtlos. © Hübner

Die ersten Tore auf fremdem Platz erzielt, den ersten Punkt geholt, aber nach dem Abpfiff der Partie hingen erneut die Köpfe tief beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Das 2:2 (1:2) in Nöttingen beim Liga-Neuling SGV Freiberg ist zu wenig für die Ansprüche. Mit sieben Punkten steht der OFC nach fünf Spieltagen auf Rang acht - mit sechs Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846.

Nöttingen - Die Besonderheiten der Partie in Nöttingen in Stichpunkten:

. Überraschender Wechsel

Kickers-Coach Alexander Schmidt, der mit Semir Saric als rechtem Außenbahnspieler vor der Dreierkette für den am Knöchel verletzten Shako Onangolo plante, überraschte mit einer Neubesetzung im Tor. Maximilian Engl, nach einer Knieverletzung seit zwei Wochen im Training, ersetzte David Richter, der die ersten fünf Pflichtspiele absolviert hatte. „Das war eine Bauchentscheidung, bei David habe ich zuletzt eine Verunsicherung verspürt. Und Max hat gut trainiert“, erklärte Schmidt den Tausch im Tor. Und bis zur 31. Minute blieb der neue Mann auch beschäftigungslos, weil der OFC alles im Griff hatte. Dann aber kassierte Engl ein Tor, über das noch lange gesprochen werden wird. Aus fast 50 Metern nahm der gerade für den verletzten Jan Koch eingewechselte Ouadie Barini ungestört Maß und drosch die Kugel über den zu weit vorm Tor postierten OFC-Debütanten. „Er hat ihn zwar super getroffen, aber letztlich muss ich ihn trotzdem haben“, ärgerte sich Engl. „Ansonsten hat Max solide gespielt“, betonte Schmidt. Eine weitere Baustelle sah der Kickers-Trainer, der in fünf Punktspielen bereits 20 von 23 Profis eingesetzt hat, mit diesem Tausch nicht: „Das ist Fußball, er hat im Training super gespielt.“

. Plötzlicher Kontrollverlust

Die Kickers schienen in Freiberg zu Beginn all das nachholen zu wollen, was in zwei Partien auswärts zuvor nicht gelang. Christian Derflinger erzielte nach drei Minuten nach Kopfballvorlage von Rafael Garcia mit einem Volleyschuss mit rechts in den linken Winkel die Führung. Er war damit als erster Offenbacher in dieser Spielzeit auf fremdem Terrain erfolgreich. Und der OFC blieb am Drücker. Derflinger zimmerte den Ball ein weiteres Mal aufs Tor (20), dann ließ Dominik Wanner (25.) in Überzahl eine weitere Großchance aus. Freibergs Jan Koch war zu diesem Zeitpunkt mit blutender Nase und Turban nach einem Fallrückzieherversuch von Sebastian Zieleniecki vom Platz geführt worden. Freibergs Auswechslung sollte sich schnell auszahlen. Für den Verteidiger kam in Barini der beste Torschütze des Klubs - und der nutzte die erste Offenbacher Unsortiertheit nach nicht gegebenem Foul an Björn Jopek gnadenlos aus (31.). „Und dann hat sich der Kopf eingeschaltet“, meinte OFC-Coach Alexander Schmidt. Die Kontrolle übers Spiel ging plötzlich verloren. Sechs Minuten später führte der Neuling sogar, weil Marco Kehl-Gomez nach zu kurz abgewehrtem Eckball und nicht verhinderter Flanke von rechts einköpfen durfte. „Wir müssen über solche Phasen besser drüber kommen und den Willen haben, das Tor zu verteidigen“, meinte Schmidt.

. Der Mutmacher

Mit dem ersten gelungenen Angriff der zweiten Hälfte glich der OFC zum 2:2 aus. Semir Saric, mittlerweile nach Maik Vetters Einwechslung nach links ins Mittelfeld gerückt, lupfte die Kugel stark zu Jakob Lemmer - der, anders als kurz vor der Pause, als er aus der Drehung aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss - dieses Mal Freibergs Torwart Niclas Heimann überwand (53.). Als dann noch Freibergs Marco Kehl-Gomez in der 75. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien das Momentum endgültig wieder zu den Kickers zu pendeln. Doch die Überzahl spielte der OFC zu selten gewinnbringend aus.

. Slapstick in letzter Sekunde

Und trotzdem hätten die Kickers am Ende als Sieger den Platz verlassen können. Aber Törles Knöll (70.) scheiterte nach Klassepass von Garcia an Heimann. Und mit der letzten Aktion hatte Hosiner Heimann zur Glanztat gezwungen. Den Nachschuss erwischte Vetter eigentlich perfekt - doch er traf genau den auf der Linie stehenden Knöll, der im Abseits stand. „Wir haben derzeit die Scheiße am Fuß“, konstatierte Engl drastisch wie treffend. (Von Jörg Moll)