Zielenieckis Verletzung trübt Zuversicht

Von: Jörg Moll

Teilen

Frust pur: Sebastian Zieleniecki (rechts), der seit Februar 2020 in 100 Pflichtspielen nur einmal gelbgesperrt fehlte, fällt nach einem Sehnenanriss im Oberschenkel lange aus. Links: OFC-Physiotherapeut Jörn Klümper. © Hübner

Kickers Offenbach muss längere Zeit ohne seinen Kapitän Sebastian Zieleniecki auskommen. Umso wichtiger, dass Maximilian Rossmann immer besser in Form kommt.

Offenbach – Mitten hinein in die neue Zuversicht nach vier Spielen ohne Niederlage platzt beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach eine ganz bittere Nachricht: Kapitän Sebastian Zieleniecki fällt mit einer Sehnenanriss im Oberschenkel sechs bis acht Wochen und damit womöglich sogar bis zum letzten Pflichtspiel in diesem Jahr am 10. Dezember gegen den FC Rot-Weiß Koblenz aus.

Der 27-Jährige war am Sonntag beim souveränen 2:0 (0:0)-Erfolg beim VfB Stuttgart II in der 25. Minute in der eigenen Hälfte am Boden liegen geblieben und nach einem Gehversuch an der Seitenlinie für Vincent Moreno Giesel ausgetauscht worden. „Das ist natürlich ganz bitter“, räumte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg ein. Ausgerechnet der Kapitän, das Muster an Zuverlässigkeit. Seit er im Februar 2020 zu den Kickers kam, stand der Pole in 99 von 100 Pflichtspielen auf dem Platz. Nur einmal, am 16. April 2022 (2:0 in Gießen), fehlte der Innenverteidiger gelbgesperrt. Alternativen auf dieser Position sind rar, immerhin ist Jakob Zitzelsberger wieder fit.

„Wir müssen das als Team kompensieren“, sagte Georg mit Blick auf die nächsten Partien, die Mittelfeldstratege Björn Jopek als „Wochen der Wahrheit“ bezeichnet hat. Am Freitag (19 Uhr) kommt Spitzenreiter SSV Ulm 1846 an den Bieberer Berg. Es folgen die Begegnungen beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (25) und gegen den Vierten FSV Mainz 05 II (22). Anschließend steht das Achtelfinalduell im Hessenpokal bei Hessenligist Türk Gücü Friedberg an. Vier Spiele, die darüber entscheiden, welche Hoffnungen sich der nach durchwachsenem Auftakt deutlich gefestigter auftretende OFC noch machen darf.

Die Leistung in Stuttgart lässt durchaus hoffen. Auch und gerade, weil die Defensive den Ausfall von Zieleniecki erstaunlich souverän kompensierte. Jayson Breitenbach, zuletzt zweimal auf der rechten Außenbahn verteidigend, rückte auf Zielenieckis Innenverteidigerposition und demonstrierte auch dort, wie stabil er seit Wochen auftritt. Neben ihm trumpft auch Maximilian Rossmann stark auf. Der Anfang September nachverpflichtete 27-Jährige interpretiert seinen Part extrem cool. Er fokussiert sich auf das Gewinnen von Zweikämpfen, spielt einfache Bälle und macht das, was Trainern am liebsten ist: so gut wie keine Fehler. „Er hat das wie alle in der Defensive sehr gut gemacht“, lobte Trainer Ersan Parlatan. Rossmann selbst war mit seiner Leistung ebenfalls zufrieden, „auch wenn noch Luft nach oben ist“. Immerhin war es erst sein zweiter Einsatz über 90 Minuten seit dem 14. Februar, als er letztmals für den Drittligisten Viktoria Köln über die volle Distanz spielte. Danach bremste ihn Corona derart aus, dass er im Saisonendspurt nur noch zu Kurzeinsätzen kam.

In Offenbach startete er ohne Sommervorbereitung, wurde behutsam herangeführt – und wird nun nach Sebastian Zielenieckis Ausfall umso wichtiger in den kommenden Wochen. Rossmann ist übrigens der einzige Spieler, bei dem die Null noch steht. In Kassel (1:0) kam er in der letzten Minute, gegen Walldorf (3:0) und nun in Stuttgart blieb der OFC ebenfalls ohne Gegentor.

Überhaupt: Unter Kaminski und nun auch unter Parlatan ist der OFC zu einer Spielweise zurückgekehrt, die ein Trainer in der Vergangenheit ähnlich einstudieren ließ: Sreto Ristic, am Sonntag Zuschauer im Gazi-Stadion am Degerloch. Der im Sommer beurlaubte Coach wohnt unweit vom Stadion, ging kurz vor Ende lächelnd. Er sah eine Offenbacher Mannschaft, die kompakt stand, mit zwölf Gegentoren nunmehr wieder die zweitbeste Defensive der Liga stellt. Eine Mannschaft, die geduldig auf ihre Chance lauert, mit einem Trainer, der die richtigen Wechsel zur richtigen Zeit zieht – und so völlig verdient den zweiten Auswärtssieg verbuchte. „Das war eine deutliche Steigerung“, konstatierte Maximilian Rossmann. Eine, die nach Fortsetzung schreit in den Wochen der Wahrheit. Das allerdings ohne Kapitän Sebastian Zieleniecki.

Von Jörg Moll