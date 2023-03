Mehr Tore als Spitzenreiter SSV Ulm 1846, aber doppelt so viele Gegentore

Von: Christian Düncher

Teilen

Auf Formsuche. Rafael Garcia (am Ball) und Semir Saric (rechts) in der Partie in Aalen. © hübner

Nach dem Rückschlag der Niederlage beim VfR Aalen muss sich Kickers Offenbach wohl auf eine weitere Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest einrichten. Es wäre die elfte in Serie.

Offenbach – Sechs Vereine aus der Fußball-Regionalliga Südwest haben ihre Bewerbungsunterlagen für die 3. Liga eingereicht, darunter auch die Offenbacher Kickers. Aktuell sieht es jedoch eher so aus, als würde der OFC eine Serie ausbauen, auf die er alles andere als stolz ist, und in seine elfte Saison in Folge in der Viertklassigkeit gehen.

Zwar hat Kickers-Coach Ersan Parlatan recht, wenn er sagt: „In dieser Liga spielt keine Mannschaft die Gegner an die Wand.“ So war der 1:0-Erfolg des Tabellenzweiten FC Homburg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein „dreckiger Sieg“, wie Torschütze Mart Ristl (traf nach einer Standardsituation per Kopf) zugab. Und Spitzenreiter SSV Ulm siegte bei Schlusslicht Koblenz ebenfalls nur mit 1:0, wobei das Tor aus einem in der Schlussviertelstunde verwandelten Elfmeter resultierte. Aber vor allem dem Tabellenführer gelingt es eben bislang häufiger, die zähen, engen Spiele für sich zu entscheiden, wenn auch teilweise nur knapp. Das Geheimnis des Erfolges der „Spatzen“: In 23 Spielen ließen sie nur zwölf Gegentore zu. Ligabestwert. So genügten ihnen vier Treffer, um aus den vergangenen fünf Partien elf von 15 möglichen Punkten zu holen.

Der OFC traf zwar einmal mehr als Ulm (39), kassierte mehr als doppelt so viele Gegentore (25). Das ist zwar der zweitbeste Wert der Liga, jedoch nicht gut genug, um mit der notwendigen Kontinuität zu punkten. „Wir haben uns vielleicht zu sehr auf unsere Stabilität verlassen“, sagte Kickers Offenbachs Geschäftsführer Matthias Georg nach der jüngsten 0:2 (0:0)-Niederlage beim VfR Aalen. Das ging aus unterschiedlichen Gründen daneben.

Der Wechsel von Topscorer Jakob Lemmer (acht Treffer, vier Vorlagen) in der Winterpause zur SG Dynamo Dresden hat in der Offensive eine Lücke hinterlassen, die der OFC bislang weder intern, noch durch die Verpflichtung des erfahrenen Mike Feigenspan schließen konnte. Der 27-Jährige kam zwar in sämtlichen vier Pflichtspielen nach der Winterpause zum Einsatz, stets nur als Joker. Seine Bilanz nach 107 Minuten Einsatzzeit: Kein Tor, keine Vorlagen. In der Partie beim FSV Frankfurt und zuletzt in Aalen war er nahe dran am Premierentreffer.

Dominik Wanner, von dem sich die Kickers-Verantwortlichen auf der Lemmer-Position zumindest zusätzliche Impulse erhofft hatten, verpasste einen Großteil der Vorbereitungsphase und kam daher 2023 ebenfalls noch nicht über Kurzeinsätze hinaus. In Aalen sah er zu allem Überfluss kurz nach seiner Einwechslung bereits zum fünften Mal in dieser Saison Gelb und fehlt damit am Freitagabend (19 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG Balingen (5.) gesperrt. Damjan Balic, Torjäger der U21 (Kreisoberliga Offenbach) gab in Aalen zwar ein vielversprechendes Debüt als Einwechselspieler, muss sich jedoch erst an das Niveau gewöhnen. Er hinterließ aber in 18 Minuten einen besseren Eindruck als die (wieder mal) unglücklich agierenden Semir Saric und Rafael Garcia, die diesmal auf den Flügeln begonnen und ab und zu die Seiten gewechselt hatten. Saric hat gute Ansätze, trifft jedoch oft die falschen Entscheidungen. Und Garcia, der einst von Drittligist Waldhof Mannheim kam und zu Beginn der Saison vom damaligen Trainer Alex Schmidt als Unterschiedsspieler bezeichnet worden war, hat schon eine Weile nicht mehr den Unterschied ausgemacht. Selbst Mittelfeld-Stratege Björn Jopek, eigentlich einer der konstantesten Spieler, war in Aalen kein Faktor. Und Spielmacher Christian Derflinger ist nach langwieriger Fußverletzung kurzfristig kein Thema. Seinen Spezialschuh hat der 29-Jährige zwar abgelegt, am Mannschaftstraining nimmt er aber noch nicht vollumfänglich teil.

„Ersan Parlatan hat immer wieder gesagt, dass wir uns im Spiel mit Ball verbessern müssen. Das hat sich in Aalen bestätigt“, so Georg. In der Winterpause wurde an dieser Problematik gearbeitet. Fortschritte sind jedoch kaum zu erkennen. Das Team habe in Aalen im Spiel mit Ball „vieles vermissen lassen“, kritisiert der Geschäftsführer des OFC: „Leider haben wir erst nach dem 0:2 den Fußball gespielt, den wir sehen wollen: Mit Wucht nach vorne.“

Eine Erklärung dafür, warum sein Team in der Offensive lange zurückhaltend agierte, hatte auch Parlatan nicht. „Die Enttäuschung ist groß, weil mehr drin gewesen wäre, wenn wir mit noch mehr Mut, Entschlossenheit, Kreativität und Qualität im Offensivspiel agiert hätten.“