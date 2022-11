Kickers Offenbach: Innenverteidiger soll U21 in die Gruppenliga führen

Von: Julius Fastnacht

Fixpunkt: Für die Zweite Mannschaft der Kickers läuft der variable Innenverteidiger als Kapitän auf. © hartenfelser

Der gebürtige Offenbacher Dino Kurbegovic kehrt nach Wanderjahren in Sachsen und Bosnien zum OFC zurück - und soll der Zweiten Mannschaft zum Aufstieg verhelfen.

Offenbach – Fast wäre Dino Kurbegovic doch nicht nach Offenbach zurückgekehrt. Im Sommer zeichnet sich ein Transfer in Österreichs Dritte Liga ab, zu Schwarz Weiß Bregenz. „Aber als sich der OFC gemeldet hat, war es der perfekte Tag“, erinnert sich der 21-Jährige. Ein Telefonat mit NLZ-Leiter Alfred Kaminski – und Kurbegovic beschließt die Heimkehr. Als Abwehrchef soll er helfen, die neue U21 des OFC aus der Kreisoberliga zu wuchten.

Kickers Offenbach: 21-Jähriger spielt Zweite Liga in Bosnien

In Offenbach ist Kurbegovic groß geworden. Kickers Offenbach sieht er als Herzensverein. Vor drei Jahren spielte er schon mal für die U19 des Clubs. „Die Mannschaft damals hat einfach gepasst. Wir waren Spieler, die anderswo nicht mehr gewollt waren, aber kannten uns von klein auf“, erzählt er. Unter Trainer Steven Kessler gelingt der Gewinn des Hessenpokals, der Aufstieg in die Bundesliga.

Danach verlässt Kurbegovic den Verein, Anpfiff für seine Wanderjahre. Zuerst steht ein Intermezzo in Worms, anschließend findet er mehrere Monate keinen Verein. Kurbegovic entscheidet sich für einen Wechsel nach Sachsen, zum Bischofswerdaer FV. Für die Oberlausitzer absolviert er einige Partien in der Regionalliga Nordost, erzielt einmal per Hacke das Tor des Monats – doch dann funkt die Pandemie dazwischen.

Im Februar wagt er den Schritt nach Bosnien, die Heimat seines Vaters. Beim FK Rudar Kakanj spielt er Zweite Liga. Anders als vertraglich festgelegt, bekommt er am Ende nicht ein einziges Mal sein Gehalt ausgezahlt. Im Sommer ist Schluss, es zieht ihn zurück ins Rhein-Main-Gebiet. Was Kurbegovic vom Unterwegssein mitgenommen hat? „Ich habe viel Gutes, aber auch Schlechtes erlebt. Dadurch bin ich reifer geworden.“

OFC: U21 mit bester Defensive der Liga

Erfahrungen, die der zweikampf- und aufbaustarke Innenverteidiger beim OFC einbringt. Die Zweite führt er als Kapitän aufs Feld. Kurbegovics Kontrakt läuft noch bis Saisonende. Sein Förderer Alfred Kaminski sagt über ihn: „Der Junge ist immer einsatzbereit. Wenn man ihn braucht, steht er im nächsten Training bei den Profis auf dem Platz. Perspektivisch hat er Regionalliga-Niveau.“

Seine Tugenden muss er zunächst im Kreisoberliga-Alltag aufs Grün bringen. Bislang mit Erfolg: Nach 14 Spielen steht sein Team an der Tabellenspitze, kassierte die wenigsten Gegentore. Für Kurbegovic ist klar: „Mein Ziel ist die erste Mannschaft. Darauf arbeite ich hin.“ (Julius Fastnacht)