Zwei Ex-Offenbacher in Dubai: Auswanderer trifft Bundesliga-Profi

Von: Christian Düncher

Teilen

Spielten einst gemeinsam beim OFC: Daniel Goldschmitt (links, mit Frau Jacqueline) und Sebastian Rode. © hübner

Einst spielten Daniel Goldschmitt und Sebastian Rode zusammen für Kickers Offenbach. In Dubai trafen sie sich nun wieder: Rode absolviert dort mit Eintracht Frankfurt ein Trainingslager, Goldschmitt ist Neubürger im Emirat.

Dubai – Die Geschichte hat das Zeug für ein neues TV-Format. Motto: „Die Auswanderer“ treffen auf einen Fußball-Star. In den Hauptrollen: Daniel Goldschmitt (mit Ehefrau Jacqueline) und Sebastian Rode. Beide standen einst gemeinsam bei Kickers Offenbach unter Vertrag – in der Jugend und später bei den Profis in der 3. Liga. Doch ihre Karrieren entwickelten sich völlig unterschiedlich.

Während „Goldi“ immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und die Kickstiefel schon am Alter von 22 Jahren an den Nagel hängen musste, startete Rode durch: Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, Borussia Dortmund und wieder Frankfurt. 210 Bundesliga-Spiele, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger (jeweils zweimal) und Kapitän des amtierenden Europa-League-Siegers.

So unterschiedlich die Wege der zwei auch waren, den Kontakt hatten sie nie verloren. In Dubai trafen sie sich nun nach einer Weile wieder. Und zwar auf kuriose Weise. „Das ist eine ganz, ganz witzige Geschichte“, erzählt Goldschmitt, der nämlich seit ein paar Tagen Neubürger ist im Emirat am Persischen Golf. Jenem Ort, an dem Rode mit der Frankfurter Eintracht gerade das Winter-Trainingslager absolviert.

„Goldi“, studierter Sportmanager, hatte unter anderem ein Fitness-Studio betrieben und sich vor ein paar Jahren zum Maurer ausbilden lassen, um die väterliche Firma zu übernehmen. „Wie so oft hat sich in kurzer Zeit aber viel geändert“, berichtet der 33-Jährige, der daraufhin mit seiner Ehefrau auswanderte. „Einen Tag vor dem Abflug habe ich erfahren, dass der Seppl und die Eintracht auch in Dubai sein werden. Ich habe ihm daher geschrieben. Es stellte sich raus, dass sie in unserer Maschine waren. Am Flughafen haben wir uns das erste Mal nach rund einem Jahr wieder gesehen und vereinbart, dass wir uns in Dubai wieder treffen werden.“ Nach einer Trainingseinheit ergab sich dazu die Gelegenheit.

„Es war schön, den Seppl mal wieder zu sprechen. Es war ein schöner Tag“, berichtete Goldschmitt, der mit seiner Frau unter die Geschäftsleute gegangen ist. Sie bieten nun mit einer eigenen Firma Life- und Business-Coaching an, vor allem für Frauen.

Von Christian Düncher