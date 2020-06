Verbandsligist 1960 Hanau sucht Stürmer und Außenverteidiger

Die Personalplanungen beim HSC laufen auf Hochtouren. Die ersten vier Neuzugänge stehen bereits fest.

Hanau – Noch ist ungewiss, in welcher Liga der SC 1960 Hanau in der kommenden Saison spielen wird. Die Verantwortlichen des Tabellenzweiten der Verbandsliga Süd warten noch auf die Entscheidung des Hessischen Fußball-Verbandes, ob auch die nach der Quotienten-Regelung ermittelten Relegationsteilnehmer im Falle des erwarteten Saisonabbruchs aufsteigen dürfen. Unabhängig davon laufen die Personalplanungen beim HSC auf Hochtouren. Die ersten vier Neuzugänge stehen bereits fest.

Vom Lokalrivalen FC Hanau 93 wechselt Offensivspieler Noah Gibaja-Lofink zur Erinc-Elf. Das vom Gruppenligisten SG Marköbel zu den 93ern gewechselte Talent konnte sich beim Hessenligisten nicht durchsetzen und sucht eine neue Herausforderung. Vom Gruppenliga-Spitzenteam SG Rosenhöhe Offenbach verpflichtete der HSC Danny Kadioglu. Der schnelle Offensivspieler ist für die linke Außenbahn vorgesehen.

In der Zentrale waren die beiden anderen Neuzugänge, Ahmet Aygül (U19-Junioren, 1. FC Erlensee) und Alen Habibovic (VfR Kesselstadt), bei ihren letzten Vereinen im Einsatz. Besonders die Vita des 22-jährigen Habibovic klingt interessant. Bevor es ihn aus beruflichen Gründen ins Rhein-Main-Gebiet und sportlich zum Kreisoberligisten VfR Kesselstadt verschlug, sammelte der Mittelfeldspieler in seinem Heimatland Bosnien-Herzegowina Erfahrungen im Profibereich. „Wir sehen ihn als absolute Verstärkung“, freut sich Sportchef Okan Sari auf den Neuzugang.

Auf dem Wunschzettel von Trainer Savas Erinc stehen jetzt noch ein Stürmer und ein linker Außenverteidiger weit oben, erste Gespräche mit potenziellen Kandidaten wurden bereits geführt.

Am Pfingstsamstag nahm das Trainerteam des HSC mit insgesamt 21 Spielern das Training wieder auf. Natürlich unter den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Hygienemaßnahmen. Die SC-Spieler wurden von den Trainern in einem ersten lockeren Übungsprogramm in mehrere Kleingruppen aufgeteilt. Der Spaß und das Kennenlernen der Neuzugänge standen im Vordergrund. „Die Jungs haben das sehr genossen“, fand Okan Sari.

Mit dabei war auch Aret Demir. Der Spielgestalter nutzte die Gelegenheit, um sich von seinem Teamkameraden zu verabschieden. Demir hat beim Verbandsligisten wieder Motivation für höhere Aufgaben geschöpft. Der 24-jährige Rechtsfuß war vor der Saison vom Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms zum SC 1960 Hanau gewechselt und wird in der kommenden Saison für den FC Bayern Alzenau in der Regionalliga Südwest spielen.

Bereits vor seinem Wechsel nach Worms spielte Demir für die Unterfranken. Darüber hinaus werden auch Jean-Bosco Makengo und Michael Kohnke den aktuellen Tabellenzweiten verlassen. Die neuen Vereine der beiden Offensivspieler sind noch nicht bekannt.

