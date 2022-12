20 Punkte noch vor Weihnachten

Teilen

Rein damit! Nieder-Rodens Youngster Ben Seidel zeigte sich zuletzt sehr treffsicher. Auch in Dansenberg hofft er auf eigene Tore – und einen Sieg. © -

Nieder-Roden – Zum letzten Spiel des Jahres fahren die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden in die Pfalz: Am Samstag (20 Uhr) steht die Partie bei der TuS Dansenberg an.

Das Hinrundenspiel entschied Nieder-Roden mit 29:15 klar für sich. Doch: „Wir sollten gewarnt sein. Es wird keinesfalls ein leichtes Spiel“, ist sich Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann bewusst. Dansenberg ist eigentlich mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet, bis jetzt läuft es aber noch nicht so ganz nach den Ansprüchen, die sie vor der Saison hatten. „Sie haben nominell eine sehr starke Mannschaft, gespickt mit Erst- und Zweitligaspielern. Wir haben beim Hinspiel ein ideales Spiel abgeliefert, es wird sicherlich eine extrem schwere Aufgabe, in Dansenberg zu bestehen“, sagt Redmann.

Die Pfälzer wollen nach der klaren 17:26-Heimniederlage in der vergangenen Woche gegen Hanau die heimischen Fans nicht noch ein weiteres Mal enttäuschen. „Wir wollen uns der Herausforderung gerne stellen“, sagt Redmann klipp und klar. Damit es zum Sieg langt, müsse lediglich eine ähnlich starke Abwehr- und Torhüterleistung her wie vergangenen Samstag gegen Friesenheim – leichter gesagt als getan. „Wenn wir im Angriff nochmals so ein konzentriertes Tempospiel hinkriegen, dann haben wir mit Sicherheit gute Möglichkeiten“, sagt Redmann. Das wird gegen einen vermeintlich besseren – laut Redmann „abgezockteren“ – Gegner als Friesenheim natürlich nicht einfach, der Coach ist aber trotzdem zuversichtlich. Diese Auswärtsfahrt so kurz vor der Winterpause spiele dabei keine Rolle. „Ich glaube, jeder sehnt sich nach der Pause, das könnte genauso gerne Dansenberg vor seinem Heimspiel sagen“, sagt Redmann: „Für uns ist es egal, wir wollen unbedingt nochmals gewinnen, um die 20 Punkte vor Weihnachten voll zu machen. Das ist unser Ziel.“ Von Motivationslosigkeit sei keine Spur, die Moral und mentale Stärke seiner Truppe hatte Redmann schon in den vergangenen Wochen mehrmals angepriesen. „Wir werden definitiv alles in die Waagschale werfen“, blickt er voraus.

niw