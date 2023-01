200 Buden im Visier

Die Nummer eins: Offenbachs Michael Ritter führt mit 117 Treffern die Torjägerliste in der Bezirksoberliga Offenbach/Hanau an. © Klemenz

In der Handball-Bezirksoberliga gastiert Kickers Offenbach bei der HSG Preagberg. Es ist zugleich das Aufeinandertreffen der besten Torjäger dieser Spielklasse.

Offenbach – 117 Tore in zwölf Spielen gegen 96 Tore in elf Spielen, Platz eins der Torjägerliste gegen Platz zwei, Michael Ritter gegen Niklas Sagorski, Offenbacher Kickers (4.) gegen die HSG Preagberg (6.). Das Duell der Top-Torschützen steht an, wenn die beiden Teams aus Offenbach und Großauheim/Großkrotzenburg am Samstag (19.30 Uhr) aufeinandertreffen und damit den Startschuss für die Handball-Bezirksoberliga der Männer im Jahr 2023 setzen.

Während es bei den Preagbergern trotz großem Umbruch und sehr jungem Kader ganz gut läuft, konnten die Kickers ihrer Kaderstärke auf dem Papier in dieser ersten Saisonhälfte nicht ganz gerecht werden, was laut Ritter vor allem mit dem Verletzungspech zu tun hat. „Trotzdem bin ich alles in allem zufrieden mit der Mannschaft und vor allem mit der Einstellung, mit der wir zu jedem Zeitpunkt in die Spiele gegangen sind.“ Die Chemie stimme nach Aussage der beiden Top-Scorer in ihren Mannschaften definitiv und Ritter sowie Sagorski geben an, einen mehr als nur guten Stand in ihrer jeweiligen Mannschaft zu haben. Was aber hebt solche Tormaschinen individuell von der Masse ab?

„Ich behalte im Spiel immer den Überblick und kann mich schnell auf Schwächen der Gegner einstellen“, verrät Sagorski, der angibt, gerne das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben. Fast gegensätzlich punktet Ritter nicht primär mit Aufmerksamkeit und Spielintelligenz, sondern überzeugt mit einer Kombination aus Athletik und körperlicher Stärke, die so nur selten zu finden ist. „Ich nutze meine Schnelligkeit in Kombination mit meiner Masse, um mich durchzusetzen. Aber auch Rückraumtore und Eins-gegen-Eins-Situationen sind gelegentlich dabei und liegen mir.“

Durchgesetzt: Niklas Sagorski erzielte in bisher elf Partien 96 Tore für die HSG Preagberg. © Adrian

Welcher dieser beiden Ansätze des Offensivspiels nun der bessere ist, kann trotz des anstehenden Vergleichs wohl kaum gesagt werden. Beide freuen sich auf die bevorstehende Partie und die kommende Rückrunde. „Darüber hinaus würde ich mit Preagberg aber sehr gerne in die Landesliga aufsteigen. Das ist vielleicht noch kein aktuelles Ziel, es wäre aber schön, das in zwei bis drei Jahren in Angriff nehmen zu können.“ Sagorski hofft zudem darauf, dass der Kern der aktuellen Mannschaft zusammenbleibt, um dieses Ziel realisieren zu können. Auch Ritter betont, in Zukunft aufgrund der höheren Qualität und Ambitionen noch einmal Landesliga spielen zu wollen. „Hauptsächlich ist allerdings mein Ziel, den Spaß am Handball nicht zu verlieren, weshalb wir uns auch keinen Druck wegen eines möglichen Aufstieges oder ähnlichem machen.“

Die beiden Ausnahmetalente, die in ihren Mannschaften Vorbildfunktionen erfüllen und die Offensive entscheidend verstärken, kommen letztlich trotz ihrer unterschiedlicher Spielweisen auf einen gemeinsamen Nenner. „Wenn am Saisonende die 200 Buden stehen würden, wäre das definitiv etwas, worauf man stolz sein könnte“, sind sich die Toptorjäger einig.

Von Jakob Korn