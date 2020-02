25:28 – Bürgel verabschiedet sich aus Titelrennen

Offenbach – Mit dem 25:28 (11:16) gegen die SG Bruchköbel kassierte die TSG Bürgel am Freitagabend in der Handball-Oberliga Hessen die zweite Heimniederlage hintereinander und verabschiedete sich zumindest vorerst aus dem Titelrennen.

Im Angriff ließen die Offenbacher die nötige Disziplin vermissen. „Der Rest war okay. Aber so kannst du kein Spiel gewinnen“, zeigte sich TSG-Trainer Sven Lenort enttäuscht. Die Hausherren liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher, durften aber beim 24:25 (57. ) sogar nochmals auf die Wende hoffen. Doch letztlich reichte auch ein herausragender Torhüter Silahan Gezer nicht zum Punktgewinn , im Angriff vergab die TSG einfach zu viele Chancen.

Spielfilm: 1:5 (6.), 5:10 (17.), 9:10 (20.), 11:12 (25.), 11:16 - 14:20 (39.), 17:21 (42.), 18:23 (51.), 22:24 (55.), 24:25 (57.), 24:28 (60.), 25:28

Zeitstrafen: 4:5 - 7m: 2/2 - 4/6

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Sezer; Nast, Zahn (1), Ahouansou, Pjanic (2), Müller (1), Wagenknecht (6/2), Hofmann (2), Lenort (7), Büdel, Cohen (2), Ljubic (2), Lehmann (2) leo