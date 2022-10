Trainer Marko Sokicic: „38 Gegentore sind zu viel“

Fünfmal trifft Lars Kretschmann für die TSG Bürgel gegen die MSG Umstadt/Habitzheim. Die Angriffsleistung der Offenbacher stimmt – aber die Abwehr ist zu schwach, um von der Weininsel etwas mitzunehmen. © kiko

Die TSG Offenbach-Bürgel unterliegt ersatzgeschwächt in der Handball-Oberliga.

Groß-Umstadt – Enttäuscht kehrten die Handballer der TSG Offenbach-Bürgel von ihrem Oberliga-Auswärtsspiel bei der MSG Umstadt/Habitzheim zurück. Sie setzten dort nicht das um, was sie sich vorgenommen hatten, und unterlagen am Ende etwas zu deutlich mit 32:38 (15:17).

„38 Gegentore sind einfach zu viel“, kritisierte TSG-Trainer Marko Sokicic. Natürlich habe man gewusst, dass die MSG ein starker Gegner sei, dem allerdings mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Biss in der Deckung sicherlich Paroli hätte geboten werden können.

Bereits vor der Partie waren die Vorzeichen alles andere als optimal gewesen: David Acic zog sich im Spitzenspiel gegen Gensungen einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Außerdem fehlte Abwehrchef Jannik Hoffmann, der mit Fieber im Bett lag. In Groß-Umstadt fiel dann auch noch Torhüter Silahan Gezer mit einer Knieverletzung aus. „Wir müssen abwarten, was beim MRT herauskommt“, meinte Sokicic.

All das sorgte für Unsicherheit, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Die TSG geriet gleich in Rückstand, hielt aber den Anschluss. Auch nach dem Seitenwechsel war noch alles drin. Ein Drei-Tore-Rückstand lässt sich im Handball schließlich allemal ausbügeln. Doch als die Gäste alles auf eine Karte setzten und verstärkt in die Offensive gingen, um den Gegner unter Druck zu setzen und sich den Ball für die schnelle erste oder zweite Welle zu erkämpfen, verloren sie den Anschluss. „Bei uns ist momentan der Wurm drin“, stellte Sokicic fest.

Spielfilm: 5:2 (6.), 11:7 (14.), 14:13 (23.), 17:15 - 22:18 (37.), 25:20 (43.), 26:23 (46.), 32:29 (55.), 38:32

Zeitstrafen: 3:6 - 7m: 3/4 - 2/2

TSG Offenbach-Bürgel: Gezer, Hoppenstädt; Eck (4), Röll, L. Kaiser (4), Kosch, Pjanic (3), Kretschmann (5), Wagenknecht (3), Lenort (9/2), Cohen (3), Schlereth, T. Kaiser (1) kat