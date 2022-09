Offenbach: 49 persönliche Bestzeiten bei 57 Wettkampfstarts

Von: Holger Appel

Bereit für die neue Saison: Kira Sophie Lüder, Top-Talent des Wassersportverein. © vum

Kira Sophie Lüder ist eines der Top-Talente des Wassersportvereins Offenbach. Am Wochenende startet sie in die neue Saison.

Offenbach – Wenn der erfahrene Trainer Peter Ortwein über die Talente seines Wassersportvereins Offenbach zu sprechen kommt, bedient er sich gern Statistiken. Beispiel Kira Sophie Lüder: „Seit ihrem Wechsel zu uns im August 2020 hat sie 57 Wettkampfstarts absolviert und ist 49 Mal eine persönliche Bestzeit geschwommen. Eine Bestzeitenquote von 86 Prozent in zwei Jahren, das ist außergewöhnlich“, sagt er vor dem Saisonauftakt am 1. Oktober beim Domstadt Herbstpokal in Fulda und am 2. Oktober beim Schwimmfest in Heusenstamm.

Die 15 Jahre alte Kira Sophie Lüder hatte in Frankfurt das Schwimmen erlernt, war früh in die Fördergruppe, dann in die Talentgruppe der SG Frankfurt gewechselt. Ihren ersten vereinsinternen Wettkampf absolvierte sie im Dezember 2013, den ersten richtigen Wettkampf im Januar 2017. Über die Wasserfreunde Fechenheim kam sie nach Offenbach. Und dann ging es steil nach oben.

„Peter Ortwein ist ein super Trainer, er motivierte mich zu Höchstleistungen, hat immer Vorschläge und Hilfestellungen parat. Die Übungseinheiten bei ihm sind sehr gut aufgebaut und strukturiert. Da machen selbst intensive Einheiten Spaß“, berichtet Kira Sophie Lüder, die fünfmal die Woche von ihren Eltern aus ihrem Wohnort Bad Vilbel zum Schwimmbad auf die Offenbacher Rosenhöhe gefahren wird. „Der Aufwand ist enorm, aber er lohnt sich“, versichert sie.

Trainer Ortwein berichtet: „Kira Sophie hatte 2019 bei ihrem damaligen Verein nur an den Bezirksmeisterschaften teilgenommen, die Pflichtzeiten für die hessischen Jahrgangsmeisterschaften hatten gefehlt. Dort war ihre beste Platzierung ein 19. Platz im Jahrgang 2006 über 200 Meter Freistil.“ 2021, nach der pandemiebedingten Zwangspause, steigerte sich Kira Sophie Lüder im Sommer bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften deutlich und belegte Platz neun über 200 m Freistil, Platz sieben über 100 m Freistil und Platz fünf über 400 m Freistil. Bei den hessischen Herbstmeisterschaften holte die Schülerin des Bad Vilbeler Georg-Büchner-Gymnasiums Platz sechs über 100 m Freistil, Platz vier über 400 m Freistil und Platz zwei über 800 m Freistil.

„2022“, berichtet Ortwein, „kam dann der große Sprung auf die Landesebene“. Kira Sophie Lüder holte sich zunächst die Bezirksmeisterschaften über 400 Freistil im Jahrgang und in der offenen Wertung. „Erfolge spornen mich weiter an“, sagt Kira Sophie Lüder.

Bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften gewann sie die Titel über 800 m und 400 m Freistil. Sie wurde Vizemeisterin über 200 Freistil. „Eine Woche danach hat Kira Sophie mit dem Gewinn der Hessenmeisterschaft über 2,5 Kilometer im Freiwasser die Saison noch perfekt gemacht“, sagte der Trainer begeistert. „Das Freiwasserschwimmen wollte ich unbedingt probieren. Das ist cool, bei einem Wettkampf mit vielen Gegnerinnen in einem See draußen in der Natur zu sein und nicht in einem Schwimmbad“, berichtet Kira Sophie Lüder, die lange Strecken am liebsten mag, deshalb Freistil bevorzugt.

„Kira Sophie ist fleißig, zielstrebig und setzt Anweisungen schnell um. Sie kennt im Training keine lockeren Abschnitte, geht immer an ihre Grenzen und darüber hinaus. Sie unterbietet fast immer die Zeitvorgaben, die sie im Training gesetzt bekommt. Ich wünsche mir, dass sie ihre Ziele im Schwimmsport, in der Schule und im Leben weiter so verwirklichen kann“, sagt Ortwein. Er liegt mit seinem Top-Talent auf einer Wellenlänge. „Mir wäre es wichtig, Schule und Schwimmen weiter gut unter einen Hut zu bekommen. Über die 1500 m will ich bald die Kaderzeit schwimmen, mich 2023 für die süddeutschen und die deutschen Jahrgangsmeisterschaften qualifizieren. Auf lange Sicht erhoffe ich mit eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse“, sagt Kira Sophie Lüder. (Holger Appel)