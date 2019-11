Aaron Bienenfeld löst trotz Sturz das EM-Ticket

22-jähriger Offenbacher Aaron Bienenfeld überzeugt in Darmstadt.

Offenbach – Der Verzicht Aaron Bienenfelds auf die US-Studentenmeisterschaft im Crosslauf hat sich ausgezahlt. Der 22-jährige Offenbacher im Trikot des SSC Hanau-Rodenbach war kurzfristig aus seiner Studienheimat Cincinnati zur EM-Qualifikation des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) beim Darmstadt-Cross eingeflogen. Er hatte nur drei Tage zur „Akklimatisation“. Das genügte ihm, um als zweitschnellster DLV-Junior hinter Favorit Markus Görger (Freiburg) die Teilnahme an der EM, die am 8. Dezember in Lissabon stattfindet, sicher zu stellen.

Dabei konnten den Allrounder auf der 9000-Meter-Wiesenstrecke weder Jetlag noch der Sturz über eines der zahlreichen Strohballen-Hindernisse stoppen. „Das hat netto drei, vier Sekunden gekostet - und der Adrenalinschub macht das auch fast wieder wett“, erklärte ein sichtlich erleichterter Aaron Bienenfeld im Ziel. „Der Druck war schon enorm, denn ich habe extra auf die „Nationals“, den Hauptwettkampf der US-Saison, verzichtet, um rechtzeitig hier zu sein. Eine verpasste Qualifikation wäre einem Desaster gleichgekommen.“

Den Sturz steckte er weg und erkämpfte sich in 28:51 Minuten den sechsten Platz und Rang zwei in der DLV-U23-Wertung. Als Bonus gab es vom Allgemeinen Deutschen Hochschulverband (ADH) die Einladung zur ADH-Crosslauf-Weltmeisterschaft im März in Marokko.

Auf dieses Highlight kann auch seine Vereinskameradin Lisa Oed hoffen. Die 20-jährige Rodgauerin erwischte zwar im 6600-Meter-Wettbewerb keinen guten Tag und belegte Rang acht der U23, womit die U23-EM außer Reichweite liegt. Die Studenten-WM könnte hingegen im ADH-Team machbar sein.

Unter Wert geschlagen wurde im 6,6-Kilometer-Rennen der U20 nicht nur der deutsche Meister Dominik Müller, der nach Startgerangel und Sturz mit lädiertem Fuß und Oberschenkel lediglich Rang 21 belegte. Auch Max Grabosch blieb auf Rang 16 hinter seinen Erwartungen zurück, während SSC-Mannschaftskamerad Marius Abele als fünftbester Deutscher zufrieden war, obwohl ihm nach 22:16 Minuten nur zehn Sekunden zur EM-Qualifikation fehlten. sa