Abenteuer dritte Liga für die Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden

Teilen

Die Drittliga-Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden. Hinten von links: Clara Wimmer, Pia Magnago, Laura Keller, Christine Burgard, Katharina Keller, Jil Riecke, Tamay Adanir. Mittlere Reihe von links: Jana Schilling (Sportliche Leiterin), Leyla Götz, Bernd Keller (Co-Trainer), Ergün Sahin (Trainer), Sabrina Schäplitz (Physiotherapeutin), Jana Göbel, Juliane Neubauer (Betreuerin und Sportliche Leiterin). Vorne von links: Lea Gutacker, Anna Bretz, Naomi Speckhardt, Sophie Born, Jule Krüger, Michelle Eichler. © vvg

Das Frauenteam der HSG Rodgau Nieder-Roden ist in weiten Teilen zusammengeblieben. Mit einem Altersschnitt von 21 Jahren im Team starten sie in die neue Handball-Saison.

Nieder-Roden – Die HSG Rodgau startet erneut ins Abenteuer dritte Liga: Nach etwa fünf Monaten ohne Pflichtspiel geht es für die Drittliga-Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden am Samstag um 18 Uhr auswärts bei der HSG Gedern/Nidda wieder um Punkte. Nach einer „starken“ Vorbereitung möchte das Team von Trainer Ergün Sahin den ersten Pflichtspielsieg 2023 einfahren.

Die Vorbereitung

Ein gutes Gefühl für das anstehende Hessenduell hat Trainer Sahin aufgrund der guten Vorbereitung seines Teams: „Ich bin absolut zufrieden mit der Vorbereitung, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir zu 100 Prozent umsetzen. Die Testspielergebnisse waren ebenfalls sehr ordentlich, es war eine gute Mischung von Oberliga, 3. und 2. Bundesliga. Mit der LC Brühl hatten wir sogar einen Erstligaverein aus der Schweiz dabei und konnten super Erkenntnisse sammeln.“ Da das letzte Pflichtspiel bereits Anfang April gespielt wurde, entschied sich das Rodgauer Trainer-Team dazu, die Vorbereitung in zwei Teile aufzuteilen. Vor allem die vielen Testspiele der letzten Wochen sollen dazu führen, keine Startschwierigkeiten zu haben.

Was ist neu?

Der Kader der Baggerseepiratinnen ist zu großen Teilen gleich geblieben, insgesamt gab es nach Vereinsangaben 14 Vertragsverlängerungen. Zwei externe Neuverpflichtungen hat die HSG dennoch getätigt. Clara Wimmer (2001) kommt als Kreisläuferin von der TSG Eddersheim und bringt bereits trotz ihres jungen Alters einiges an Drittliga-Erfahrung mit. Zudem verpflichtete man mit Lea Gutacker ein bekanntes Gesicht. Die vielseitig einsetzbare Gutacker kommt von ESG Crumstadt/Goddelau und spielte schon einmal für die zweite Mannschaft der Rodgauer.

Ziele für kommende Saison

Das Ziel der Rodgauer ist klar formuliert: „Wir wollen auch in der Saison 2024/25 dritte Liga in Nieder-Roden spielen.“ Trainer Sahin hat erneut eine sehr junge und entwicklungsfähige Mannschaft, daher stehe auch die individuelle Entwicklung seiner Spielerinnen ganz oben auf dem Zettel. „Wir haben einen Altersdurchschnitt von etwa 21 Jahren. Das ist für die dritte Liga natürlich sehr jung, dennoch sehe ich darin eine unglaubliche Chance, diese Mannschaft immer weiterentwickeln zu können“, so der Coach, der in seine dritte Saison in Rodgau geht.

Lage der Liga

Das Ziel, den erneuten Klassenerhalt zu sichern, wird nicht einfacher in der kommenden Saison. Der DHB möchte mit einer Ligareform ab der Saison 2024/25 wieder nur 36 Vereine in der dritten Liga haben, aktuell sind es 48 Teams. Dadurch heißt es für die HSG, möglichst schnell viele Punkte zu bekommen. Um die Liga sicher zu halten, muss das Team von Ergün Sahin mindestens Platz sieben belegen. Favoriten sind für Sahin in dieser Saison die SG Mainz-Bretzenheim, die HSG Bensheim/Auerbach II und der TSV Bayer Leverkusen II. Doch er erwarte auch einige Überraschungen in der Staffel Süd-West. (Niklas Mamat)

Spieltermine der Frauen von der HSG Rodgau Nieder-Roden Hinrunde:

Gedern/Nidda (A) Sa., 02.09., 18:00

Bergischer HC (H) Sa., 09.09., 19:30

FSV Mainz II (A) So., 17.09., 15:00

B. Leverkusen II (H) Sa., 23.09., 19:30

TSG Leihgestern (H) So., 30.09., 17:00

Mainz-Bretzenh. (A) Sa., 14.10., 19:30

St.Leon/Reilingen (H) Sa., 21.10., 17:00

Bensheim/Auer. II (A) So., 29.10., 17:00

Marpingen (H) Sa., 04.11., 19:30

FC Köln (A) So., 12.11., 17:00

Fortuna Düsseldorf (H) Sa., 18.11., 19:30

Rückrunde:

Gedern/Nidda (H) Sa., 02.12., 19:30

Bergischer HC (A) Sa., 09.12., 17:30

FSV Mainz 05 II (H) Sa., 16.12., 14:30

Winterpause bis 03. Februar