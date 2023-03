Egelsbach gewinnt in Nieder-Roden 30:24

Teilen

Akrobatisch fliegt Egelsbachs Tino Zecher dem Nieder-Rodener Tor entgegen. Mit Erfolg: Er steuerte vier Treffer zum 30:24-Sieg der SGE in Rodgau bei. © eyssen

Im Verfolgerduell der Handball-Landesliga Süd ließ der Tabellenzweite SG Egelsbach bei der HSG Rodgau Nieder-Roden II nichts anbrennen und gewann souverän mit 30:24. Wichtige Zähler schrieb sich auch die HSG Langen gut.

HSG Rodgau Nieder-Roden II - SG Egelsbach 24:30 (12:14). „Ein gelungenes Spiel meiner Mannschaft“, lobte SGE-Trainer Lars Jung. Einfach war es allerdings nicht: „Wir haben hart für unsere Tore arbeiten müssen, die Lücken aber gefunden“, erklärte Jung. Angesichts dieser Gegenwehr machte HSG-Trainer André Seitz seiner Mannschaft auch keinen Vorwurf: „Die kämpferische Einstellung war top. Jeder Spieler ist bis an sein Limit gegangen, wofür meine Mannschaft sich aber nicht belohnte“, sagte Seitz, der auf einige seiner Leistungsträger verzichten musste. Die HSG machte einige technische Fehler und verwarf zu viele freie Bälle.

Dennoch ließen sich die „Baggerseepiraten“ in diesem Spiel, in dem die Schiedsrichter keine klare Linie erkennen ließen und zum Teil fragwürdige Entscheidungen trafen, nie gänzlich abschütteln. Erst in der Schlussphase führte Regisseur Gianluca Sonntag die Egelsbacher endgültig auf die Siegerstraße. „Unsere gute Abwehr war der Grundstein zum Erfolg“, fand Lars Jung, der mit seiner Mannschaft unbedingt Platz zwei verteidigen will.

Spielfilm: 3:1, 4:2, 4:7 (12.), 6:10, 9:10 (23.), 12:14 - 14:18, 17:19 (39.), 21:23, 21:26 (51.), 24:28, 24:30

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 2/3 - 3/4

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Hildebrand, Graf; Bauch (6), Wucherpfennig (3), Fink, Kiefer, Broschek (2), Eyssen (5/2), Spanheimer, Schuhmann, Mann (3), Markert (2), Landskron (3)

SG Egelsbach: Krasusky, Zeising; Yasli (3), Rauth (3), Sonntag (10/3), Pasincevs (4), Lenhardt, Tino Zecher (4), Meinelt (2), Torben Zecher (2), Hupfer (1), Gjorgjieski (1)

SG RW Babenhausen - HSG Kahl/Kleinostheim 32:38 (18:18). Aufgrund von personellen Engpässen hatte Babenhausen noch am Donnerstag um Verlegung des Spiels gebeten. Doch der Gegner stimmte nicht zu. Und so versuchten die Rot-Weißen, mit Hilfe der Reserve die Lücken der acht kranken oder verletzten Spieler zu füllen und einen spielfähigen Kader auf die Platte zu bringen. Geschlossen nahm die Mannschaft den Kampf an und zeigte trotz völlig veränderter Abwehrformationen vor allem in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung. Anfang des zweiten Durchgangs unterliefen der Mannschaft von Trainer Christian Metz einige Patzer, so dass sie mit 18:20 in Rückstand gerieten. Bitter: Neben Niklas Goede schied auch noch Niko Krause verletzt aus. Die Gastgeber bekamen keinen Zugriff mehr auf das Spiel. „Schade. Mit einem vollen Kader wäre sicherlich mehr drin gewesen“, vermutete der Sportliche Leiter Mitch Maloul, der selbst mitspielte. Doch die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist noch nicht gestorben.

Spielfilm: 2:2, 2:5, 5:5, 10:10 (18.), 15:15, 18:18 - 18:20, 22:24 (39.), 22:26, 24:30 (48.), 28:35, 32:38

Zeitstrafen: 3:1 - Rote Karte: Strunk (Kahl, 20.) - 7m: 3/5 - 5/5

RW Babenhausen: Kocsis, M. Schlett; Krause (4), Muster (6), Weber, Pieroth (3), A. Schlett (4/3), Maloul (3), Luberecki (6), Pomadt (1), Goede (5)

HSG Langen - TV Flieden 35:30 (15:11). Für die überzeugende Leistung gegen das Schlusslicht verdiente sich Langen zwei Punkte, die Gold wert sind. Weil auch die Konkurrenz mitspielte, legte sich die Mannschaft des HSG-Trainerduos Sebastian Poeck und Thomas Vogel fünf Spieltage vor Schluss ein Sieben-Punkte-Polster im Kampf um den Klassenerhalt zu.

Gegen Flieden mit einer starken ersten Sieben lag die HSG zunächst zurück und ging beim 9:8 (22.) erstmals in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Langen die Pausenführung aus, entschied die Begegnung vorzeitig für sich und ließ es in der Schlussphase etwas gemächlicher angehen. „Bastian Teufel hat eine starke Leistung im Tor abgeliefert“, sagte Poeck, der zudem die beiden Rückraumakteure Robin Treutler und Dennis Oldenburg sowie Kreisläufer Paul Raschke hervorhob.

Spielfilm: 4:5, 5:7 (18.), 7:7, 9:8, 12:9, 15:11 - 22:17, 25:17 (40.), 29:20, 29:23, 33:27 (55.), 35:30

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 4/5 - 1/2

HSG Langen: Teufel, S. Vogel; H. Metzger (3), Scherin, Müller (2), Kochler, Nagel (5/4), Oldenburg (6), Ruder (1), Kretschmann, L. Metzger (5), Raschke (5), Nass (1), Treutler (7)